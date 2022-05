MTH-helt om vild afslutning: Derfor er håndbold sjovt

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold leverede søndag aften en kamp til historiebøgerne hjemme i Thyhallen, da Mads Hoxer med bare et sekund på haluret sikrede en sejr på 30-29 over Skjern Håndbold.

Med til historien hører, at hjemmeholdet var pisket til sejr, hvis de fortsat skulle have en chance for at spille sig i semifinalerne.

- Det var fedt og en forløsning på en vild kamp. Det vigtigste er, at det betyder, at vi nu har noget at spille for, så de sidste kampe ikke er ligegyldige, lyder det fra den ene af de to helte i slutsekunderne.

Kristian Vukman var noget overraskende på holdkortet. Han fik en afgørende rolle, da han med to mål i slutminutterne holdt Mors-Thy inde i kampen. Foto: Bo Lehm

Den anden helt var måske ikke den mest oplagte, men Jacob Tøfting, der var med på grund af skader hos holdets ligamålmænd, fik i slutningen af kampen chancen mellem stængerne. Da halgulvet brændte allermest under Mors-Thy-holdet fandt målmanden karrierens største redning frem. Kastede en lang bold frem, og få sekunder senere var sejren en realitet.

- Det var vanvittigt fedt at komme ind på hjemmebane og lave den afgørende redning, lyder det fra Jacob Tøfting, som havde svært ved at undertrykke søndagens største smil i Kongeriget Danmark.

- Han gik fra højrefløjen, og så skød han der, hvor vi havde snakket om, han ville. Jeg troede faktisk, at tiden var gået, da jeg hentede bolden bag mål, men der var jo rigeligt med tid, siger han med et glimt i øjet.

Farvel til profiler

Mors-Thy Håndbold opbyggede i løbet af de første 40 minutter et solidt forspring. Nordvestjyderne var konsekvent ovenpå og kunne med 20 minutter igen notere sig en føring på seks mål. Den efterfølgende periode gik værterne helt i stå og Skjern tog sågar føringen, inden Mors-Thy leverede en afslutning til historiebøgerne.

- Den her kamp er grunden til, at det er sjovt at spille håndbold. Vi sikrede os en solid føring, men smed det hele væk på kort tid, før vi til sidst kunne tage sejren i en vild afslutning, siger Mads Hoxer.

Mors-Thy-lejrens reaktion viste tydeligt, at det var en vild afslutning. Foto: Bo Lehm

Selvom Mors-Thy stadig kan bevare en lille snert at håb på, at de kan tage en af de fire semifinalebilletter, så valgte klubben at være på den sikre side, da holdets afgående spillere blev fejret, i hvad der formentlig var sæsonens sidste hjemmekamp.

Én af de spillere var Mads Hoxer, der fra næste sæson skifter til Aalborg Håndbold.

- Jeg har altid været sindssygt glad for at spille for klubben. Jeg kan mærke støtten fra fansene. Både i de to haller, men også når jeg går rundt inde i byen. Det var vigtigt, at det blev til en sejr, lyder det fra den kommende Aalborg-spiller.