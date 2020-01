Mors Thy Håndbold henter målmand hjem fra Norge

HÅNDBOLD:Mors Thy Håndbold mistede i går keeperen Nicklas Graungaard fra den kommende sæson, men holdet har i stedet hentet den 27-årige Rasmus Bech hjem fra et ophold i norsk håndbold.

Han skal sammen med klublegenden Søren Pedersen vogte MTH-buret i den kommende sæson.

Rasmus Bech kommer oprindeligt fra Nordjylland, og de to har tidligere spillet sammen i Aalborg Håndbold. De seneste tre sæsoner har Rasmus Bech spillet i den bedste norske række i hhv. Halden HK og Drammen HK.

- Vi glæder os til samarbejdet med Rasmus Bech, og vi synes, at det ser spændende ud på målmandsposten, hvor vi mener, at vi er dækket solidt ind. Vores kommende cheftræner Jonas Wille kender Rasmus Bech fra deres fælles tid i Halden HK, og ligeledes har Rasmus Bech og Søren P. tidligere spillet sammen, så de kender hinanden, hvilket vil komme dem til gode i deres makkerskab. Med sin højde og drøjde fylder Rasmus godt i målet, og han er en anderledes målmandstype end Søren P, og derfor vil de to supplere hinanden godt, lyder det fra sportschef i Mors-Thy Håndbold Henrik Hedegaard.

Rasmus Bech ser frem til at vende tilbage til den danske liga.

- Efter nogle år udenfor landets grænser bliver det godt til at komme hjem til Danmark og komme tættere på min familie og venner. Jeg ser frem til igen at spille i den danske liga, som er et trin op i forhold til den norske, hvor jeg har spillet de seneste sæsoner. Mine første indtryk af Mors-Thy Håndbold er gode, og jeg glæder mig til at blive en del af klubben og til at spille i Thy og på Mors med Bette Balkan i ryggen. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til et gensyn med Jonas Wille, som var træner i Halden i mine tre sæsoner der, siger han.