MTH-målmand: Kan tage gode dyder med

HÅNDBOLD: Han havde en god dag i målet. Kasper Larsen fik et godt antal redninger under bæltet, da han kæmpede sammen med Mors-Thy-holdet om at slå mestrene fra Aalborg Håndbold. Gæsterne fra Aalborg vandt 24-18.

Men det var ikke nok med mange gode redninger i de første 40 minutter.

- Vi får svært ved at lave mål til sidst, og Aalborg får fundet deres stregspiller godt midt i banen. Det holder dem godt i gang. Vi får så ikke lavet de nødvendige spilstop, og det betyder en del, lyder det fra Kasper Larsen.

Profilen ser dog flere gode ting i spillet på trods af, at en mindre sejrsstime blev brudt.

- Vi får vist nogle af de dyder, vi har vist de sidste par kampe, så det kan vi helt sikkert tage med os efter en evaluering af kampen, slutter han.

Aalborg Håndbold overhalede Mors-Thy i 888Liga-tabellen efter sejren og indtager dermed en fjerdeplads.