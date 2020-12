MTH-målmand helt klar efter genåbning: Lynhurtigt tilbage i gear

HÅNDBOLD:Da store dele af Nordjylland i november blev lukket ned, befandt MTH-målmanden Søren Pedersen sig i Thisted, som hørte til en af de kommuner, der var berørt af restriktionerne.

Nedlukningen blev dog ophævet før tid, og det betød, at han kun gik glip af tre kampe. Søren Pedersen var derfor tilbage i kamptruppen mod Skjern i sidste uge, hvor han dog ikke kom i aktion.

- Der var en verden til forskel fra at sidde derhjemme til at være med i kamptruppen igen. Så det var dejligt at være med på sidelinjen og bidrage med det, som jeg nu engang kunne, siger Søren Pedersen.

Målmanden kunne under nedlukningen ikke træne med resten af holdkammeraterne fra Mors-Thy, der havde rykket træningen permanent til Mors, og det havde naturligvis nogle konsekvenser for Søren Pedersen.

- Der var nogle ting i forhold til skud og timing, hvor det ikke var muligt at holde sig i gang. Men overordnet så handlede det bare om at få lavet nogle bevægelser, så jeg ikke startede fra nul, da jeg kom tilbage.

- Jeg var væk i to uger, og det svarer jo nogenlunde til en lille skade, så jeg syntes lynhurtigt, at jeg er kommet tilbage i gear, lyder det fra Søren Pedersen.

Mors-Thy fik en glimrende start på sæsonen, men har siden ramt et formdyk. Morsingboerne har tabt de seneste fem ligakampe.

- Det er klart, at vi er i en situation, hvor vi har lidt modgang. Omvendt skal vi også huske på, at vi i den her periode har spillet os i Final4, som er en kæmpe præstation for klubben.

- Vi er et hold bestående af unge spillere, som nogle gange vil have udfald og formdyk. Ligaen er utrolig tæt, og der er nogle hold, som ikke fik så god en start, der er ved at spille sig op. Så vi skal til at finde noget kontinuitet og rytme, og det syntes jeg allerede, at vi så mod Skjern, hvor vi var uheldige ikke at vinde, siger målvogteren.

Mors-Thy møder i eftermiddag TTH Holstebro hjemme i Thyhallen. De to hold har stået overfor hinanden to gange tidligere i sæsonen - fordelt på en sejr til hvert hold.

- TTH er et fint hold, der har nogle udfordringer med skader. Vi er et fint hold, som har nogle udfordringer med skader. Så det er to hold, som skal have nogle spillere ind, der måske ikke har spillet så meget i løbet af sæsonen. Men jeg synes, at vi har en rigtig fin chance, lyder det fra Søren Pedersen.

Mors-Thy må undvære Erik Toft og Frederik Tilsted, som begge ventes at sidde ude med skader de resterende kampe dette kalenderår.