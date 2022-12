MTH-spiller kæmper med spillet: - Jeg skal op i et helt andet gear

HÅNDBOLD:Der kan ikke være meget neglerod tilbage hos de mest inkarnerede fans på "Bette Balkan".

Årets sidste ligakamp mod Nordsjælland Håndbold fredag aften udviklede sig til en regulær gyser. Begge mandskaber havde muligheden for at tage begge point, men skarpheden manglede i de afgørende momenter, og derfor endte det hele i en pointdeler.

Det var af den grund en noget arrig Mads Thymann, som kom ud af omklædningsrummet. Efter han havde sundet sig et par sekunder, var han klar til at sætte et par ord på den tætte kamp.

- Set over hele kampen skal vi nok være tilfredse med det ene point, men når vi har bolden med to minutter tilbage og chancen for at komme foran med to, så er det et skuffende resultat, lyder det fra bagspilleren.

Skal bidrage med mere

Mads Thymann skiftede forud for denne sæson til Mors-Thy fra ligakonkurrenterne Lemvig-Thyborøn, hvor venstrebacken var garant for mål fra distancen.

- Jeg har været rigtig glad for at komme til Mors-Thy. Det har ovenud været positivt at være her i klubben, men jeg må også ærligt indrømme, at jeg skal præstere meget bedre. Især sådan en kamp som i dag (fredag, red), så skal jeg være i helt andet gear. Specielt hvis man tænker på, hvilken rolle jeg er hentet til klubben for at udfylde. Så jeg bliver nødt til at kigge indad.

Det er indtil videre blevet til 49 mål fra Thymanns højre hånd, men med en scoringsprocent på under 50, er han langt fra tilfreds med sit udbytte.

- Jeg må bare arbejde endnu hårdere. Offensivt skal jeg bidrage med mere. Vi kan godt blive enige om, at folk havde forventet flere mål. Det handler om, at jeg skal finde noget flow. Det virker som om at alle målmænd ved, hvad jeg vil. Det skal jeg finde en løsning på, siger Mors-Thy-spilleren.

Mors-Thy - Nordsjælland 29-29 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-2, 4-4, 8-7, 9-10, (12-13), 17-17, 20-20, 22-24, 26-27

Mål, Mors-Thy: Frederik Bjerre 8, Mads Svane 6, Marcus Midtgaard 4, Lasse Pedersen 3, Mads Thymann 2, Nicolaj Spanggaard 2, Victor Norlyk 1, Andreas Nielsen 1, Kasper Lindgren 1, Axel Franzén 1

Topscorer, Nordsjælland: Kristian Olsen 8

Udvisninger: Mors-Thy 5, Nordsjælland 5 VIS MERE

Cheftræner Niels Agesen var med til at hente bagspilleren til klubben i Mors-Thy, og han vurderer også, at venstrebacken har haft en svær start i klubben.

- Problemet har været en blanding mellem manglende timing mellem holdkammeraterne og så det, at han vil for meget. Men det kan også være svært at skulle gå ind på et nyt hold og bare få det til at spille med det samme.

- Det tager tid at komme ind i et flow. Mads har den rigtige tilgang, så jeg er sikker på, at vi er på rette vej med ham. I ugens løb har det set rigtig, rigtig godt ud i træningslokalet, så han skal nok få det forløst, siger Niels Agesen.

Fredagens pointtab gør, at det ser særdeles vanskelligt ud for Mors-Thy at nå slutspillet.

- Jeg ved ikke, om vi kan nå slutspillet. Vi tager det kamp for kamp. Vi er en ung trup, som lige i tiden mangler lidt på et par parametre. Men jeg kan love for, at vi gør alt for at komme i Final4. Al den vrede jeg har lige nu, den kommer ud på tirsdag.

Mors-Thy slutter på tirsdag året af med en kvartfinale i Santander Cuppen på udebane mod Skjern.