MTH-træner efter Hoxer-show: - Han er en vild spiller

HÅNDBOLD:Det var et Mors-Thy-mandskab, som var i fuldstændig kontrol, da de tirsdag aften kværnede rivalerne fra Lemvig Thyborøn på udebane med 33-22.

- Jeg må sige, at alt faldt i hak for os. Vi var bare helt suveræne, og det er jo umuligt ikke at trække på smilebåndet over sådan en præstation, siger Mors-Thy-cheftræner, Jonas Wille.

Nordvestjyderne kom hurtigt foran med fire mål og derfra fortsatte Mors-Thy stille og roligt med at udbygge føringen gennem kampen.

- Vi var kyniske i vores afslutninger, kontraspillet var eminent, forsvaret spillede en virkelig stærk kamp, og så stod Rasmus Bech endnu en kanon kamp i målet, lyder analysen på, hvorfor Mors-Thy var så overlegne.

De første fem kampe har været kendetegnene ved, at Mors-Thy har haft svært ved at få spillet til af fungere i begge ender af banen, men mod Lemvig-Thyborøn var holdet som en smurt maskine over hele linjen, og det havde den norske træner også fokus på.

- Vi skal levere indsatser som denne, hvor vi rammer niveau i alle kæder, hvis vi skal være med, hvor det er sjovt. Så det er selvfølgelig dejligt, at vi beviser, at vi sagtens kan, få det vi øver til træning til at fungere i kamp.

Selvom hele Mors-Thy-holdet leverede en noget nær perfekt præstation, så var der alligevel en enkelt, som overstrålede alle andre. 19-årige Mads Hoxer var her, der og alle vegne i kampen og sluttede med 10 mål.

- Han er jo en helt vild håndboldspiller, som kan bedrive det til noget stort. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Han skyder godt, assisterer og han kan dække i forsvar.

- Jeg mener ikke, at man skal lægge for meget pres på en ung fyr, men jeg har arbejdet med mange gode spillere, og han har bestemt egenskaberne til at nå op blandt de bedste, siger Jonas Wille.