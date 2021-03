MTH-træner efter stærkt comeback: Det er vigtigt at få genetableret vinderkulturen

HÅNDBOLD Mors-Thy Håndbold spillede som nat og dag i tirsdagens næstsidste grundspilskamp ude mod Århus Håndbold.

Nordvestjyderne fik en rædselsfuld start og kom således bagud med 6-12 i løbet af første halvleg.

- Vi var der ikke fra starten af kampen. Det skal jeg være den første til at indrømme, men derfra må jeg sige, at vi tog skeen i den anden hånd, lyder det fra holdets cheftræner, Jonas Wille.

Og det må man sige, at Mors-Thy-spillerne gjorde. For med en god slutspurt frem mod pausen scorede Mors-Thy fem ubesvarede mål, og det stærke spil fortsatte ind i anden halvleg. Dermed gik Mors-Thy fra at være nede med 6-12 til at være foran med 13-12.

- Jeg synes virkelig, at spillerne skal have stor ros for deres disciplin og det fantastiske holdarbejde. Det her var en fantastisk sejr for moralen, lyder det fra cheftræneren, som var glad for, at holdet slog tilbage, kort efter målsætningen om top-8 bristede.

- Det viser, at vi som gruppe står sammen, og det var et vigtigt skridt mod at få genetableret vinderkulturen i truppen.

Mors-Thy var uden flere af holdets profiler. Emil Bergholt og Frederik Tilsted sad ude med skader, mens Mads Hoxer var syg og Kasper Lindgren havde karantæne, efter han modtog et blåt kort i kampen mod Bjerringbro-Silkeborg.

Derfor var det et decimeret hold, som Jonas Wille sendte til Aarhus, men de resterende spillere leverede varen, og den norske træner udpeger særligt én spiller, som bidrog ekstraordinært.

- Jens Dolberg fik til opgave at dække Kasper Lindgrens position, og det har han altså ikke prøvet før. Samtidig fik han også flere minutter på stregen i offensiven, så det var et imponerede stykke arbejde han bidrog med på en position, som var ny for ham, lyder det fra norske Jonas Wille.

Mors-Thy har stadig muligheden for at tage to point med over i nedrykningsspillet, hvis klubben slår Skjern i den sidste grundspilskamp, men de er afhængige af hjælp fra andre hold.

- Det er vigtigt at have et godt udgangspunkt i nedrykningsspillet. Så længe vi har muligheden for at tage et ekstra point med, så tror vi på det og går efter det, siger Jonas Wille.