MTH-træner: Hvis vi skal drømme stort, skal vi præstere stort

HÅNDBOLD:Hvis man kigger på tabellen, ligner Mors-Thy Håndbold en lille favorit i søndagens udekamp mod oprykkerne fra Fredericia.

Hjemmeholdet har hentet 10 point i 14 kampe, mens Mors-Thy har sat fire point mere ind på kontoen. Det rækker til en aktuel niendeplads, så thyboerne har brug for en sejr i bestræbelserne på at presse sig ind i slutspilsfeltet.

Træner Søren Hansen køber dog ikke præmissen om, at hans hold er favorit.

- Der er stor forskel på at møde Fredericia ude og hjemme. De har en sindssygt stærk hjemmebane, hvor de bakkes op af 2700 fanatiske tilskuere. Det er en heksekedel af rang, og Fredericia henter deres point på hjemmebane. Vi har et ungt hold, så det er vigtigt, at vi bevarer roen og følger den plan, vi har lagt, siger Søren Hansen.

Han forventer en højintens kamp mod et mandskab, der satser alt i kontrafasen.

- Derfor skal vi spille lange angreb og gøre chancerne store. Samtidig skal vores returløb være virkelig gode, så vi lukket deres kontramaskine ned. Vi er selv et hold, der gerne vil løbe, så det bliver en kamp i højt tempo, spår Søren Hansen.

Selvom han sender favoritrollen over til Fredericia, erkender han, at Mors-Thy skal nappe de to point, hvis ambitionen om en slutspilsplads til være realistisk.

- Sådan er det, ja. Hvis vi skal drømme stort, skal vi præstere stort. Og hvis vi rammer vores topniveau, har vi en god chance, siger træneren.