MTH-træner roser holdet efter energiudladning: Vi fightede og viste gejst fra en anden verden

HÅNDBOLD:Det var med det yderste af neglene, at det lykkedes TTH Holstebro at besejre Mors-Thy Håndbold med 27-26 i Thisted.

Værterne spillede med stor energi og førte i størstedelen af kampen, men til allersidst nappede TTH Holstebro føringen, og Mors-Thy missede muligheden for at få et point i sidste sekund.

- Det var nogle ultrasmå marginaler, som afgjorde kampen. Vi kan klappe os selv op skulderen og sige, at det var en en fantastisk kamp af os.

- Jeg syntes, at spillerne viste et udtryk, som var klasse fra start til slut. De fightede, sloges og viste gejst fra en anden verden, lyder det fra holdets cheftræner, Jonas Wille.

Marcus Midtgaard, der tog et stort ansvar i kampen og bidrog med fire scoringer, er enig i den analyse.

- Der var en meget skuffet stemning i omklædningsrummet, og det syntes jeg også med rette, at vi kan være. Vi var stort set foran hele kampen og havde en sindssyg god energi, siger bagspilleren.

Mors-Thy var ramt af skader, da både Erik Toft og Frederik Tilsted er ude resten af 2020. Det gav flere af breddespillerne muligheden for at vise sig frem. Og de greb chancen ifølge Jonas Wille.

- Jens Dolberg, Marcus Midtgaard og Sander Øverjordet fik nogle meget centrale roller og leverede alle en god kamp både defensivt og offensivt, siger cheftræneren.

De manglende profiler har også været et tema i Mors-Thy, men opskriften var klar for at kompensere for bagspillernes fravær.

- Det har været et emne i truppen, at vi har et lidt amputeret hold for tiden. Vi har snakket om, at energien skulle løftes endnu mere, og så var det ligegyldigt, hvem som var på banen. Det ville give os en stor fordel, men det var desværre ikke nok, lyder det fra Marcus Midtgaard.

Mors-Thy er med lørdagens nederlag placeret på 10. pladsen med et point op til den slutspilsgivende ottendeplads.