MTH vinker farvel til svensker

NYKØBING MORS: Når denne sæson er spillet til ende skilles Mors-Thy Håndbolds og Axel Franzéns veje. Efter to sæsoner i klubben er den svenske stregspiller parat til at drage videre.

- Jeg har været superglad for at bo på Mors og for at spille i Mors-Thy håndbold. Vi blev taget godt imod, da vi kom hertil, og det har været fedt at få lov til at opleve alle de ting, der er sket med slutspil og Final4 og at få lov til at spille foran Bette Balkan, som er helt fantstiske. Nu skal jeg søge udfordringer, og det bliver spændende at se, hvad der venter for mig, siger Axel Franzén, der får et flot skudsmål med på vejen af Niels Agesen.

- Når vi siger farvel til Axel Franzén, siger vi farvel til en kriger og en spiller med alle de dyder og værdier, som Mors-Thy Håndbold gerne vil stå for. Vi takker Axel for hans tid i Mors-Thy Håndbold, ønsker ham alt det bedste fremover og håber, at det er på gensyn og ikke farvel, siger cheftræner Niels Agesen.

MTH har allerede præsenteret Henrik Toft som ny stregspiller, mens den nuværende streg i klubben Andreas Nielsen ligeledes stopper efter denne sæson.