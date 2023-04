Mulig VM-målvogter kan ånde lettet op

THISTED:Det så slemt ud, da Maja Bay Østergaard i søndagens kamp mod FC Nordsjælland faldt til jorden efter et redningsforsøg. Til FC Thy-spillerens store ærgrelse fulgte gæsterne op på riposten og bragte sig foran, mens hun selv måtte udgå.

Hun slog nemlig knæet ned i målets metalstiver, hvilket gav en forskrækkelse.

- Da de først sagde, at jeg skulle ud, tænkte jeg, om min knæskal var gået af led. Men de fik beroliget mig med, at det bare er en flænge, der skulle syes. Den holder mig ude i maksimalt et par uger - gerne kun én, fortæller Maja Bay Østergaard.

Hun måtte se sine holdkammerater tabe 0-2 til FC Nordsjælland, da reservekeeperen Josefine Andersen ligeledes lukkede et mål ind kort efter sin indskiftning.

Frygtede tabt landsholdschance

Dertil sad thyboernes profilerede keeper med en dybere bekymring i forhold til sin rolle på landsholdet. Hun har nemlig fået sine første landsholdskampe i dette forår og er en kandidat til sommerens VM-slutrunde, hvor Danmark er kvalificeret.

- Det gjorde da, at man blev lidt mere nervøs. Jeg ved jo godt, at der er hård konkurrence, og jeg skal vise mig frem hjemme i klubben. Men nu er det kun et par uger, så der er masser af kampe at vise sig frem i, når jeg kommer tilbage, siger hun.

Rollen omkring landsholdet har Maja Bay Østergaard fået i indeværende sæson, hvor hun har vist sig som en af Kvindeligaens bedste målvogtere. Cheftræneren i FC Thy Thisted Q, Peer Lisdorf, har således fremhævet sin keeper ad flere omgange. Hun har nemlig haft en solid udviklingskurve.

- Det har også noget med alderen at gøre. Man bliver ældre og får mere erfaring. Når man oven i købet er i en klub, hvor man er tryg, gør det, at man leverer nogle gode resultater, fortæller Maja Bay Østergaard.

Kan takke Thy-træner

Et særligt udviklingspunkt har været ude i feltet. Den 25-årige har nemlig lagt meget på i sin aggressivitet, hvor hun i højere grad forlader stregen og går ud i modstanderne.

- Det kan jeg takke Peer for. Han vil gerne have en målmand, der gør det, og det har været med til, at det er gået, som det er. Det er jeg helt sikkert blevet lagt mere mærke til på grund af, siger hun.

Nu får FC Thys storprofil en pause fra grønsværen. Når hun vender tilbage til Kvindeligaens mesterskabsspil, hvor thyboerne fortsat mangler at hente point, er det med en målsætning om fortsat at vise landstræner Lars Søndergaard, at hun er landsholdsaktuel.

I forårets venskabskampe mod henholdsvis Norge og Japan, hvor Maja Bay Østergaard begge gange holdt buret rent, var det i al fald med roser til følge fra landstrænerstaben.

- De var i hvert fald meget positive over sidste gang, hvor jeg var med, bemærker FC Thy-keeperen.

Foruden Maja Bay Østergaard har Brøndbys Kathrine Larsen og Koldings Laura Worsøe ligeledes fået minutter for det danske kvindelandshold i forårets testkampe.