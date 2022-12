Muligt AaB-salg: - Du kan ganske enkelt ikke gardere dig mod en dårlig klubejer

AALBORG:Lige nu fremstår det uvist om, AaB's mulige investor ønsker at købe sig ind som majoritetsaktionær eller blot som mindretalsaktionær i lighed med de nuværende ejere, hvor ingen sidder med mere end 15 procent af aktierne.

Hvis der er tale om en udenlandsk ejer med 51 procent af aktierne i AaB, er der ingen garanti for, hvordan fremtiden tegner sig for Nordjyllands sportsfyrtårn.

Sporene kan skræmme fra tidligere udenlandske ejerskaber i dansk fodbold. De fleste kan sikkert genkalde sig et eller andet minde fra de vanvittige historier, der kom fra Esbjerg i sensommeren 2021. Der er også hele historien om Sønderjyske, der gik fra at være en solid superligaklub til at være synonym med kaos og opbrud på ganske kort tid.

I begge tilfælde har udenlandske ejere haft mere end svært ved at skabe succes. Faktisk endte Sønderjyskes ejer familien-Platek med at sælge klubben igen. Dermed slutter de sig til en efterhånden betydelig række af tidligere ejere i dansk fodbold.

Der er to lokale tilfælde, der er alt andet end positive eksempler. Vendsyssels ægteskab med Core Sports Capital blev kort og ulykkeligt, mens Klaus-Dieter Müller på lettere bizar vis fik taget livet af Jammerbugt FC.

Klaus-Dieter Müller endte med at køre Jammerbugt FC ud over kanten, hvilket endte med en konkurs. Arkivfoto: Henrik Bo

Bøje Lundtoft sidder tilbage i Pandrup med en klar advarsel til AaB, men også med en klar fornemmelse af, at det er umuligt at gardere sig mod drastiske ændringer og brudte løfter ved en ny ejers indtog.

- Vi udfærdigede et dokument, der skulle være grundlaget for det fremtidige samarbejde, men det viste sig, at det ret hurtigt blev overflødigt, fordi de løfter, vi havde fået, ikke blev realiseret. Vi kunne ikke have gjort så meget mere, end det vi gjorde.

- Det eneste, vi skulle have gjort anderledes var en dybere research, men vi kom i kontakt med ham, efter han havde været i dialog med en superligaklub gennem en længere periode, så vi følte os på ret sikker grund, siger Bøje Lundtoft.

I den modsatte ende af Danmark, nærmere bestemt på Sydsjælland, sidder Peter Birk, der tidligere var hovedaktionær i Næstved Boldklub. Han solgte i 2018 klubben til den tidligere tyske landsholdsspiller Fabian Ernst og dennes ghanesiske forretningspartner Alexander Quaye. Det blev ikke nogen succes, og de to endte med at sælge klubben tilbage til lokale folk to år senere for én krone.

- Vi blev lovet en masse, og der blev fremlagt mange planer, inden handlen gik igennem. Hurtigt efter gik det op for os, at de løfter ikke stemte overens med virkeligheden. Vi følte os på sikker grund, fordi de udenlandske investorer kom med en dansk mand i spidsen, men det viste sig, at han ikke var garant for, at de fremlagte planer blev ført ud i livet, siger Peter Birk.

Næstved Boldklub er kommet sig godt over sin tid på udenlandske hænder. I dag ejer en lokal kreds af investorer klubben. Arkivfoto: Bo Lehm

Han måtte i stedet se sit fodboldmæssige livsværk blive sprængt til atomer over det næste års tid.

- Jeg har ofte overvejet, hvad man kan gøre, for at sikre sig mod de her sager, hvor det går galt for en dansk fodboldklub, når den får udenlandske ejere. Svaret findes ikke, for du kan ikke gardere dig. Når du har solgt klubben, kan du ikke gøre noget, siger Peter Birk.

- Du må stole på de folk, du sælger til, og heldigvis har vi gode eksempler i FC Midtjylland og FC Nordsjælland, men ellers er det jo kun dårlige eksempler, siger Peter Birk.

Danmark kræver ordentlighed

Hverken han eller Bøje Lundtoft har et gyldent råd til AaB's bestyrelse, der lige nu er i forhandlinger med en mulig investor. Det har fodboldøkonom Steen Houman heller ikke.

- Du kan ganske enkelt ikke gardere dig mod en dårlig klubejer, man har set i flere danske klubber. Jeg tror, at flere udenlandske klubejere er blevet overrasket over, hvor svært det er at skabe overskud i en dansk fodboldklub, siger Steen Houman, der peger på manglende ydmyghed som en udfordring for udenlandske klubejere.

- Når du hører fra Sønderjyske, hvordan flere sponsorer er flygtet, så er det også tydeligt, at der har manglet respekt for de lokale kræfter. Det er jo stadig de lokale sponsorer, der langt hen ad vejen skal betale gildet. Uden dem kan du ikke klare dig, og så ender du med at stå med hele regningen, og det bliver et problem, siger Steen Houman.

Han understreger dog, at danske klubber er attraktive for udenlandske investorer, fordi du på papiret får relativt meget for pengene.

- Danske klubber er attraktive af to grunde. Prisen er et parameter. Det er meget billigt at købe en klub i Superligaen sammenlignet med ligaer i Østrig, Skotland, Schweiz, og så er vi gode til at talentudvikle i Danmark. Så der er mulighed for at have spillersalg af egne udviklede spillere, siger Steen Houman.

- Men man skal bare være bevidst om, at det ikke er let at drive en klub i Danmark. Vi kræver ordentlighed, og det er ikke altid, at det flugter med den kultur, som en udenlandsk ejer kommer fra, siger Steen Houman.