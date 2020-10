Muren Mikael Aggefors fældede franskmænd: Formidabel måmandspræstation

HÅNDBOLD:Man havde nok haft lidt på fornemmelsen, at Aalborg Håndbolds imponerende ubesejrde stime ville nå sin ende onsdag aften, da de tidligere Champions League-sølvvindere fra Nantes kiggede forbi Jutlander Bank Arena.

Men de spådomme blev i den grad gjort til skamme, da Aalborg Håndbold med en formidabel første halvleg grundlagde en imponerende sejr på 32-24.

Manden bag var i høj grad den svenske målmand Mikael Aggefors, der stod som en uindtagelig fæstning i Aalborg-buret. Alene i de første 30 minutter diskede han op med 13 redninger - heraf to på to på straffekast fra ellers mere end kapable skytter som Valero Rivera og manden, der engang blev udnævnt som verdens bedste håndboldspiller, Kiril Lazarrov.

Aalborg lagde stilen fra start. Et par hurtige kontraløb og gode indspil til Magnus Saugstrup satte hjemmeholdet i gang med en føring på 3-1, og den blev udbygget til 7-2, da Aggefors begyndte sin vanvidspræstation.

Franskmændene kæmpede sig dog tilbage midt i halvleg, da et par særdeles tynde udvisninger til Manus Saugstrup og Henrik Møllgaard gav nogle franske overtal, så hullet blev lukket til 7-6.

Men så nappede Aggefors endnu et straffekast, og Aalborgs bredde viste sig igen flot, da friske kræfter som Nikolaj Læsø og René Antonsen kom ind og leverede i angrebet.

Og nu var franskmændene blevet så paralyserede af den formidable svensker, at skuddene ikke længere gik i hans parader, men både langt forbi og langt over mål. Derpå kunne Aalborg til pausen med en føring på 16-9,

Hjemmeholdet udbyggede hurtigt føringen til ni mål i anden halvleg, da Mads Christiansen også fik lyst til at lege med i angrebet - og det endda på trods af et par dumme boldtab fra Nikolaj Læsø.

Og så var kampen reelt afgjort, og Aalborg Håndbold kunne sætte deres måske nok flotteste skalp til dato på trofæhylden. Mod et hold, der for nylig har slået mægtige Kiel med hele otte mål på udebane.

Mikael Aggefors var dog ikke færdig med at imponere, og for tredje gang nappede han et straffekast, ligesom han også pillede opfølgningen, og Nikolaj Læsø kunne bringe Aalborg i front med 11 mål.

22 redninger nåede han op på i en af de bedste præstationer fra et dansk klubhold nogensinde.

Og Aalborg Håndbold topper gruppen med maksimumpoint for de førs