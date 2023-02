Myndigheder giver grønt lys til vindblæst forårspremiere

Intet tyder på, at stormen Otto fører til en aflysning af fredagens forårspremiere i Superligaen mellem AaB og AGF i Aalborg.

Det siger Thomas Bælum, der foruden at være administrerende direktør og fungerende sportschef i AaB fredag også bærer titlen som klubmeteorolog.

- Som vejret ser ud nu, er der ikke noget til hinder for, at vi skal spille fodbold.

- Der er flere parter inde over at skulle træffe en beslutning om en eventuel aflysning. Kommunen ejer stadion og skal sige god for, at vi kan spille derinde, og de har givet grønt lys.

- Så er der myndighederne i form af politiet og Beredskabsstyrelsen, og de har også givet grønt lys til, at folk kan komme hen til stadion, der er ikke noget udgangsforbud, siger Thomas Bælum fredag formiddag.

Stormen ventes at tage til i Nordjylland sidst på eftermiddagen. Superligakampen begynder klokken 19. Inden kampstart skal dommer Sandi Putros og hans team endegyldigt vurdere, om vejrforholdene fører til en aflysning.

- Der er Divisionsforeningen og dommerne, der skal vurdere, om det er forsvarligt for spillerne at spille kampen, og om spillet tager så meget skade, at kampen ikke bør gennemføres.

- Den beslutning bliver først endegyldigt truffet op til kampstart, men lige nu er der grønt lys, siger Thomas Bælum.

Der er solgt over 11.000 billetter til opgøret, og AaB-bossen føler sig overbevist om, at tilskuerne ikke går forgæves.

- Hvis vi tager middelvinden, så ventes der at blive tale om hård kuling og 18-20 sekundmeter, og der er før spillet superligakampe under de vindforhold, siger Thomas Bælum.

AGF-truppen rejser - som til alle andre udekampe - afsted til spillebyen i god tid og indlogerer sig på et hotel. Derfor er aarhusianerne ikke påvirket af de eventuelle trafikale gener, som vejret måtte medføre.

