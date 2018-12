Én god halvleg var ikke nok for FfI

HÅNDBOLD: Frederikshavn fI‘s håndboldherrer har spillet en flot sæson og hænger på midterfeltet i 1. division.

Lørdag kom topholdet TM Tønder på besøg, og som ventet trak sønderjyderne sig sejrrigt ud af kampen med cifrene 28-23.

Flere gange i sæsonen har frederikshavnerne givet topholdene kamp i stregen - dog sjældent i hele kampe. Kræfterne har ikke slået til i 60 minutter. Billedet var det samme i lørdagens dyst.

Første halvleg var en fin oplevelse for den afgående træner Morten Holmen og hans hold. Frederikshavnerne kom hurtigt foran med et par mål, og siden skiftedes de to hold til at have teten. Ved pausen var stillingen passende nok hele lige ved 14-14.

FfI fik dog en mareridtsagtig start på anden halvleg. Gæsterne scorede fire må på stribe og grundlagde på den måde en sejr, der endte med at blive ganske sikker.

Frederikshavn fI indtager rækkens niendeplads, mens TM Tønder deler førstepladsen med Fredericia Håndboldklub.