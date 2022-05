Nabil alene i verden: Jammerbugt-træner savner opbakning

FODBOLD:Med Fremad Amagers sejr over HB Køge i fredagens enlige kamp i 1. divisions nedrykningsgruppe har Jammerbugt FC kniven for struben, når man lørdag skal en tur til Hobro for at møde forårets helt store solstrålehistorie.

For cheftræner Nabil Trabelsi er der ingen tvivl om, hvad kravet er til lørdagsudflugten.

- Vi skal vinde. Det kan ikke være anderledes. Hvis vi skal blive ved med at tro på, at vi kan blive i rækken, så skal vi vinde, fastlår den tyske Jammerbugt-træner.

Det er med andre ord en svær situation han og spillertruppen står i. Den bliver heller ikke gjort nemmere af de mange negative historier, der lige nu florerer om klubben og dens ejer Klaus-Dieter Müller.

- Det kan vi ikke gøre så meget ved, så den del lader vi os ikke påvirke af, siger Nabil Trabelsi, der dog godt kan mærke, at situationen er alt andet end optimal.

- Jeg har ikke så meget hjælp for tiden. Der er ingen assistenttræner i klubben. Vi har ingen fysisk træner, så jeg skal klare meget af det hele selv. Det slider, så jeg kunne godt bruge lidt hjælp, men det er sådan, det nu engang er. Vi skal nok får ordnet de opgaver. Heldigvis er spillertruppen nem at arbejde sammen med, siger Nabil Trabelsi.

Det betyder med andre ord, at den nu tidligere assistenttræner Sead Gavranovic kan koncentrere sig udelukkende om at være spiller.

Et andet problem, eller rettere kilde til undren, er det som Nabil Trabelsi betegner som manglende opbakning fra lokalområdet.

- Jeg kan ikke forstå, at folk heroppe ikke bakker os mere op. Der er ingen opbakning. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at folk ikke vil os, fordi vi ikke er lokale. Det er jeg ked af, for alle i klubben arbejder stenhårdt for at gøre de lokale folk stolte af klubben, siger Nabil Trabelsi.

- Jeg kan se, at man andre steder godt kan acceptere, at det ikke er lokale folk, der står i spidsen for klubben. Se bare på FC Midtjylland. Men jeg håber, at vi kan mobilisere noget opbakning til de sidste kampe, siger Jammerbugt-træneren, der lover, at man vil gøre alt for at prøve at lave en mirakuløs redning på målstregen.

Jammerbugt må se bort fra Ismael Sidibe og Moussa Kamara, der begge er i karantæne, mens Hobro har alle mand klar.