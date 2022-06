Nadia Nadim er med i truppen til fodbold-EM

FODBOLD:Den tidligere Fortuna Hjørring-angriber Nadia Nadim er med i fodboldkvindernes trup til det forestående EM.

Det blev torsdag bekræftet på et pressemøde, hvor landstræner Lars Søndergaard præsenterede truppen på en video.

Nadia Nadims rolle som ambassadør for herrernes VM i Qatar har været et tema op til udtagelsen.

Lars Søndergaard forsvarede beslutningen om at tage Nadia Nadim med i truppen.

- Nadia Nadim er en person, der deler vandene og har været meget upopulær på grund af det valg, hun har foretaget omkring at være ambassadør.

- Hun er simpelthen valgt på grund af det sportslige, siger Lars Søndergaard.

Den danske trup til EM Målvogtere: Katrine Svane (AGF), Laura Frederikke Nielsen (Odense), Lene Christensen (Rosenborg). Forsvar: Katrine Veje (Rosengård), Luna Gevitz (Häcken), Rikke Læntver Sevecke (Everton), Sara Holmgaard (Potsdam), Sara Thrige (AC Milan), Simone Boye Sørensen (Arsenal), Stine Ballisager Pedersen (Vålerenga). Midtbane: Janni Thomsen (Vålerenga), Karen Holmgaard (Potsdam), Katrine Møller Kühl (Nordsjælland), Sanne Troelsgaard (Reading), Sofie Bredgaard (Rosengård), Sofie Svava (Real Madrid), Sofie Junge Pedersen (Juventus). Angreb: Mille Gejl (Häcken), Nadia Nadim (Louisville), Pernille Harder (Chelsea), Rikke Marie Madsen (Madrid CFF), Signe Bruun (Manchester United), Stine Larsen (Häcken). DBU VIS MERE

Han er ikke nervøs for, at udtagelsen af Nadim vil skabe en masse ballade i truppen.

- Ikke hos os, ikke internt. Vi har en fantastisk gruppe af spillere og et fantastisk sammenhold, der er vokset gennem de senere år, hvor Nadia også har været en del af det, siger landstræneren.

Han forventer også, at Nadim vil stille sig til rådighed og svare på de spørgsmål, der kommer fra medierne.

- Vi er et åbent landshold, og det vil vi også være ved EM. Nadia kommer og stiller sig til rådighed og udtaler sig som alle andre.

- Så det kommer ikke til at give uro hos os, det er jeg sikker på, siger Lars Søndergaard.

Nadia Nadims rolle som ambassadør i forbindelse med herrernes VM i november og december blev et tema i foråret.

1. april meddelte den 34-årige fodboldspiller, at hun havde takket ja til et job som ambassadør for mændenes særdeles omdiskuterede VM-slutrunde.

Mesterskabet afholdes i Qatar, som får stor kritik for sit syn på menneskerettigheder og for migrantarbejderes arbejdsvilkår.

Blandt andet har Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen erklæret sig lodret uenige i beslutningen om at lægge VM i ørkenstaten.

Bliver Nadims ambassadørrolle også et tema før og under kvindernes EM, har Danmark en trup, der er stærk nok til at håndtere det, vurderer Lars Søndergaard.

EM afholdes i England fra 6. til 31. juli. Danmark spiller sin første gruppekamp mod Tyskland 8. juli.

/ritzau/