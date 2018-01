Nadim blev årets forbillede

FODBOLD: Fodboldspilleren Nadia Nadim blev lørdag aften kåret til Årets Forbillede ved DR gallashow Sport 2017 i Jyske Bank Boxen i Herning. Hun fik prisen i konkurrence med den pensionerede anfører for mændenes fodboldlandshold, Daniel Agger, og den mangedobbelte verdensmester i speedway, Erik Gundersen.

Nadia Nadim var ikke i Herning for at modtage prisen. Men fra sit nye hjem i Manchester, hvor hun har taget hul på en karriere hos Manchester City, takkede den tidligere B52, Aalborg og Fortuna-spiller:

Nadia Nadim kunne ikke selv være til stede i Herning, men havde indtalt en takkebesked.

- Tusind tak. Jeg er virkelig stolt over, at jeg kan være i stand til at inspirere andre. Det betyder meget for mig, sagde fodboldspilleren.

Det var en anden nordjyde, der brød kuverten med Nadia Nadims navn indeni. Det var sidste års modtager af selvsamme pris, den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen. Hun kunne selv have vundet en pris i Herning for sit håndboldprojekt LykkeLiga, men Danskernes Idrætspris gik til FC Thy Piger.