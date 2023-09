Næste stjerneskud lyser op på Mors-Thy-himlen

De har for vane at gøre håndboldtalenter til ligaprofiler i Mors-Thy Håndbold. I de seneste år er spillere som Emil Bergholt, Mads Hoxer og Frederik Bjerre blevet sendt videre til andre klubber efter flotte præstationer og personlige kvantespring i Mors-Thy Håndbold.

Næste mand i den navnkundige række kan blive Marcus Midtgaard. Den 23-årige back har fået en fremragende indledning på denne sæson, og i den seneste kamp mod Skanderborg AGF var Marcus Midtgaards 10 scoringer stærkt medvirkende til 36-26-sejren.

Sammenholdt med 40 stærke minutter mod Kolding og ikke mindst en godkendt indsats mod suveræne Aalborg Håndbold kan MTH-lejren se tilbage på en indledning på sæsonen, som har været godkendt.

- I det store hele har vi fået den start på sæsonen, som vi kunne ønske os. Vi havde nok ikke lige regnet med, at vi ville tage til Skanderborg og vinde med 10 mål, men vi ramte en virkelig god dag, siger Marcus Midtgaard.

Venstrebacken har efterhånden været en del af Mors-Thys ligatrup i nogle sæsoner, men tidligere har skader sat en stopper for, at han kunne folde talentet ud. Nu har han imidlertid ramt et niveau, som berettiger ham til at blive fremhævet som en profil på holdet.

20 mål i de første tre ligakampe og ikke mindst seks tilkæmpede straffekast viser, at Marcus Midtgaard er godt på vej til at blive en vital del af Mors-Thys spil.

- Det er ikke fordi, jeg gør så meget anderledes i forhold til tidligere. Vi har fået nogle dygtige spillere ind på holdet, og så har vi alle fået noget mere erfaring. Det betyder også, at vi måske er blevet lidt mere stabile som hold, og det gør det bare nemmere at præstere for hver enkelt spiller, siger Marcus Midtgaard.

Han har om nogen nydt godt af Frederik Tilsteds ankomst. Tilsted har også været flyvende i flere af de foregående kampe, og det er afgjort med til at gøre det nemmere at være Marcus Midtgaard.

- Vi har fået noget mere tyngde med Tilsted i bagkæden. Det skaber mere plads til andre - blandt andet mig. Det er bare med at prøve at udnytte det, og indtil videre er det gået godt, konstaterer Marcus Midtgaard.

Der er i det hele taget kommet godt med rutine til en relativt ung trup med ankomsten af to gange Tilsted og Henrik Toft.

- Det er guld værd for vores trup, at vi får så rutinerede kræfter ind, som er med til at løfte det hele. Vi kan godt mærke, at det lige trækker det hele et niveau op, siger Marcus Midtgaard.

Det hjælper også den dygtige venstreback, at han nu er inde i et flow, hvor han for alvor har mulighed for at ramme sit topniveau.

- I forhold til sidste sæson, så er jeg kommet godt i gang og er meget nemt kommet ind i en god rytme med mit eget spil. Det er ikke fordi, jeg har gjort så meget anderledes, men tingene lykkes meget godt lige nu, siger Marcus Midtgaard.

- Det er min klare forhåbning og ambition, at jeg kan holde fast og bygge på mit nuværende niveau i resten af sæsonen. Det kunne være fedt, hvis jeg kan holde det her niveau, som jeg er startet ud med, siger den målfarlige back.

Marcus Midtgaard skal forsøge at fortsætte den fremragende indledning på sæsonen, når Fredericia gæster Thisted søndag eftermiddag. Der er kampstart klokken 14.