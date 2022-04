Næsten et års skadesmareridt er forbi for profil: - Det er en vild følelse

FODBOLD:350 dage efter, at han blev båret fra banen med et ødelagt korsbånd i en kamp mod Hvidovre, var Hobro IK's Mads Hvilsom i weekenden endelig i kamp igen.

Den 29-årige angriber fik 45 minutter på banen for Hobro IK's andethold, der spillede 0-0 mod Skjold Sæby i Jyllandsserien.

- Det var sindssygt dejligt at være tilbage, og det gik fint. Spillemæssigt var det bestemt ikke alt, der sad i skabet, men det havde nok også været for meget af det gode. Jeg havde mest fokus på, at jeg kunne løbe frit rundt.

- Det var en vild følelse, for et er at være med til træning. Det er noget helt andet at spille kamp. Det giver nogle anderledes dueller, når man spiller en jyllandsseriekamp mod nogle spillere, der vil gøre alt for at vinde. Til træning har der været en tendens til, at folk bakker lidt af, når de ser, at det er mig, de står overfor. Derfor var det en rigtig god test for mit knæ, men som sagt er der godt nok meget, jeg skal have bygget på fodboldmæssigt, siger Mads Hvilsom.

Han er glad for, at han nu er kommet sig over den mentale barriere, som den første kamp efter næsten et års skadesfravær var.

- Det er en mental udfordring, og jeg har også nogle gener, der gør, at knæet ikke foreløbigt bliver som før. Heldigvis kan jeg læne mig op ad, at jeg har haft en korsbåndsskade før. Det er en voldsom oplevelse at træde ind på banen første gang, fordi jeg selvfølgelig kan huske, at jeg sidste gang forlod den i store smerter. Nu skal jeg bruge de næste mange uger på at fortælle mig selv, at jeg godt kan stole på det dumme ben, siger Mads Hvilsom.

Efter planen får den tidligere topscorer flere kampminutter i benene skærtorsdag, når der venter en jyllandsseriekamp mod Jammerbugt FC's reservehold, Jetsmark IF, og måske bliver det så til et førsteholdscomeback, når de to samme klubber søndag tørner sammen i Nordicbet Ligaen på DS Arena i Hobro.

- Jeg er selvfølgelig ikke klar til 90 minutter, men hvis jeg kan spille 45 minutter i Jyllandsserien, tror jeg også på, at jeg vil være klar til et indhop i Nordicbet Ligaen. Det er jo ikke kun op til mig, men hvis alt går godt på torsdag, er det min plan, at jeg vil banke på hos trænerne og melde mig klar.

- Det bliver dog en konkurrencesituation, og jeg er selvfølgelig et godt stykke efter Deedson og Mu (Don Deedson og Muamer Brajanac, red.), der spiller de to angrebspladser i øjeblikket, men jeg er ved at være der, hvor jeg gerne vil være omkring holdet og kampene igen. Jeg føler også, at jeg har noget at bidrage med i omklædningsrummet, selv om det ikke er mig, der skal spille hovedparten af minutterne.

- Men det er som sagt op til trænerne og deres vurdering i forhold til, hvor de synes, jeg står. Det har jeg faktisk ikke talt med dem om endnu, siger Mads Hvilsom.