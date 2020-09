Næsten perfekt Frederikshavn-debut: - Det var verdensklasse

ISHOCKEY:Den 28-årige canadier Justin Shugg viste straks sine kvaliteter frem, da han fredag aften debuterede for Frederikshavn White Hawks i det nordjyske lokalbrag mod Aalborg Pirates.

Selvom frederikshavnerne tabte 3-4 efter straffeslag, så gjorde Justin Shugg sit for at holde kampen i live for sit hold. Han udlignede til 3-3 med fem minutter tilbage af den ordinære tid, og i straffeslagskonkurrencen var han også nådesløs på sit forsøg.

- Det var min første ishockeykamp siden marts, så benene var nok lidt tunge til sidst. Men det var fedt at være en del af et hold, der bare arbejdede stenhårdt og kæmpede sig ind i kampen. 3. periode var vores bedste, og vi skabte chancer nok til også at vinde, lyder det fra Justin Shugg.

Cheftræner Jari Pasanen var af gode grunde godt tilfreds med sin debutant, selvom han kan blive endnu bedre.

Frederikshavn kom flere gange tilbage i fredagens kamp. Foto: Henrik Bo

- Han er en exceptionel spiller, og det viste han allerede i sin første kamp, og hans to mål var ren verdensklasse. Han har dog kun trænet med os i få dage, så selvfølgelig er han lidt rusten, og han bliver kun bedre herfra. Han bliver en meget vigtig spiller for os, siger White Hawks-bossen.

Justin Shugg ser frem til at skulle på isen igen for Frederikshavn på tirsdag i Herning, for da sæsonen blev lukket ned i Finland i marts, hvor han senest spillede, er han sulten efter at komme i kamp.

- Min familie og jeg valgte at tage til Danmark, fordi der var mulighed for at spille ishockey her. Landet har hidtil har haft styr på corona-virussen, og jeg er taknemmelig for at have fået den her chance, siger canadieren.