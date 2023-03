Næsten skadesfrie Hobro vil drille tophold

HOBRO:Hobro IK har hentet seks point af seks mulige i 2023's to første hjemmekampe, men det bliver i noget mere ydmyge rammer end normalt, at himmerlændingene søndag tager imod Nordicbet Ligaens nummer to fra Hvidovre.

Grønsværen på DS Arena var i forvejen hårdt plaget, og den seneste uges snevejr har gjort den helt uegnet til fodbold, hvorfor søndagens kamp i stedet spilles på Hobros kunstgræsbane få meter derfra.

- Vi har haft det godt inde på stadion under de omgivelser, der er der, og på den måde er vi da trætte af, at kampen har måttet flyttes, men omvendt har vi også nogle teknisk dygtige spillere, der nok glæder sig til at komme på kunstgræs.

- Hvidovre tænker måske, at det er en lille fordel for dem. Det gør dem måske endnu mere modige, og det skal vi forsøge at udnytte. Det skal nok blive en fed atmosfære med publikum tæt på banen, så det kommer til at føles, som om der er flere mennesker, end der faktisk er, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Hobro har revanche til gode mod Hvidovre, der i efteråret vandt sæsonens første indbyrdes møde med hele 6-0.

- Det var en ret surrealistisk oplevelse. Vi brændte straffe ved 0-1, og generelt var de første 30-35 minutter helt lige. Uden de seks mål havde vi næsten haft rækkens bedste forsvar. De var rigtig skarpe, og det har de jo generelt været dygtige til at være i denne sæson, så vi skal ikke give noget væk, siger Martin Thomsen.

I forhold til sidste søndags sejr over Nykøbing er Frederik Dietz tilbage i Hobros trup efter overstået karantæne.

- Oliver Overgaard er også begyndt at træne lidt med igen, og derudover er vores trup intakt. Vi har generelt været gode til at holde vores ikke så brede trup fri for skader, og det skal vores dygtige sundhedsstab have ros for, siger Martin Thomsen.

Søndagens opgør mellem Hobro og Hvidovre fløjtes i gang klokken 13.