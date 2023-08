Næstved-træner: - Det er feje hold, når vi møder AaB

AaB er kæmpefavoritter, når de fredag klokken 19 løber ind på Aalborg Portland Park til en kamp mod Næstved i 1. division. Opgøret er en duel mellem rækkens nordjyske spydspids og den aktuelle sjællandske agterlanterne.

Næstved har indledt sæsonen med fire nederlag og er aktuelt ramt af både skader, sygdom og karantæne.

- Vi spiller vist med det, man hjemme på villavejen ville kalde for feje hold. AaB's Nicklas Helenius tjener jo også mere end hele vores spillertrup tilsammen, påpeger sydsjællændernes rutinerede træner, Peter Bonde.

Han kaldte allerede inden sæsonstarten AaB for den største oprykningsfavorit nogensinde i 1. division.

- De har også vist indtil videre, at de er ekstremt stærke, så det bliver en hård opgave for os. Det hjælper ikke, at kampen skal spilles en fredag aften. Vores spillere går jo enten i skole eller på arbejde, og vi har ikke økonomi til at flyve til Aalborg, så der venter en lang bustur som opvarmning til kampen, siger Peter Bonde.

Næstved rykkede i sommeren 2022 op i 1. division, og her kæmper de fortsat med at finde fodfæste. Arkifoto: Bo Lehm

Næstved-træneren giver sig dog ikke uden kamp, og han garanterer, at hans hold ikke bare kommer til Aalborg for at parkere bussen.

- Det er ikke vores styrke, så vi skal finde på noget andet. Jeg synes heldigvis også, at Fredericia kom til en del chancer mod AaB for nylig, selvom de blev slået 4-0. I sidste spillerunde viste FC Helsingør også, at det er muligt at presse aalborgenserne i perioder. Lige nu er vores hold dog ikke i nærheden af at være på deres niveau, erkender Peter Bonde.

Sidst Næstved gæstede Aalborg var helt tilbage i 1996, hvor de to hold mødtes i Superligaen. Dengang var Peter Bonde i øvrigt også træner for sjællænderne, og han husker selv, at et af hans seneste besøg i det nordjyske endte med et rødt kort.

AaB mod Næstved De to hold mødes fredag kl. 19 på Aalborg Portland Park

Opgøret er en del af 5. runde i NordicBet Ligaen (1. division)

Det er første gang siden sæsonen 1995/1996, at de to hold spiller i samme række

AaB's Younes Bakiz er skadet, mens Tim Prica har karantæne

Louka Prip er næppe heller med hos AaB, da en transfer til tyrkisk fodbold er undervejs.

Næstved har Abdoulie Njah i karantæne

Kampens dommer er Patrick Gammelholm

TV3 Sport og Viaplay viser kampen

Du kan også følge opgøret minut for minut i livebloggen på nordjyske.dk VIS MERE

- Jeg brokkede mig til dommeren, men jeg er heldigvis blevet ældre og klogere siden. Nu venter jeg til efter kampen med at brokke mig, siger Næstved-træneren med et smil.

Det sidste har han i øvrigt ikke holdt sig tilbage med, efter at profilen Abdoulie Njah så rødt i holdets seneste kamp og dermed røg i karantæne til mødet med AaB.

Der er kampstart klokken 19.00 på Aalborg Portland Park.