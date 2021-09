Nederlag ærgrer Aalborg-træner: - Det er svært at acceptere

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold indkasserede onsdag aften sæsonens første nederlag i Champions League, da udekampen mod nordmakedonske HC Vardar blev tabt 28-30.

I indledningen så det ellers ud til, at sidste sæsons finalister skulle tage den tredje sejr på stribe. Aalborg Håndbold var ad flere omgange foran med fire mål, men så fik hjemmeholdet vendt kampen.

- Vi styrede store dele af første halvleg, som vi gerne ville, og vi havde god ro på tingene, men så ændrede de til at spille syv mod seks, og det fik vi ikke løst godt nok. Vi tabte for mange dueller omkring deres indspil til stregen. Vi var forberedte på det, men de er nogle tunge drenge, der er svære at komme rundt om, og det gjorde for ondt på os, må vi sige.

- Vi ledte efter løsninger, og det fik blandt andet os til at gå frem i et 5-1-forsvar, selv om det er tydeligt, at vi ikke var helt trygge i det, lyder analysen fra Aalborg Håndbold-cheftræner Stefan Madsen.

I begyndelsen af anden halvleg etablerede HC Vardar hurtigt en tremåls-føring, og trods flere muligheder lykkedes det aldrig Aalborg Håndbold at få lukket det hul helt, selv om gæsterne i slutfasen kom helt tæt på ved stillingen 28-29.

- Vi fik kæmpet os godt tilbage, men alt i alt spillede vi for uskarpt. Vi brændte jo blandt andet tre straffekast, og der var også flere chancer end det, som vi ikke håndterede godt nok.

- Det vigtigste for mig var dog, at jeg ikke så nogen slå op i banen. Vi kæmpede som besatte, og det skal alle have ros for, men i sådan en kamp og i sådan en heksekeddel var vores niveau ikke godt nok, siger Stefan Madsen.

Dermed er Aalborg Håndbold noteret for fire point efter de første tre spillerunder i Champions League.

- Vi havde stået i en fantastisk situation med to point her, så det gør ondt, at det ikke lykkedes, når vi nu havde mulighederne for det. Det er svært at acceptere lige nu, men det kan da godt være, det bliver nemmere, når vi lige har sundet os, for jeg er sikker på, at der også er andre hold, der kommer i problemer hernede, siger Stefan Madsen.