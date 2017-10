Nederlag bryder TFC-stime

FODBOLD: Med uafgjort eller en sejr ville topholdet fra Thisted FC runde to måneder uden nederlag. Men thyboernes stime som ubesejret i otte kampe sluttede søndag. Oprykkerne og topholdet fra TFC tabte på hjemmebane med 1-0 til NordicBet ligaens nummer 10 fra Nykøbing FC.

Kampens eneste mål faldt, efter TFC styrede kampens første del. Alligevel var det udeholdet, som fik netmaskerne til at blafre efter 14 minutter.

Falstringene kom til et venstrebensindlæg fra højre side. Indlægget strøg over TFC-forsvaret, og på bagerste stang dukkede Nicolai Jessen så op. Nykøbing-spilleren bragede bolden i nettet, da han flugtede den i mål fra klods hold på det, der må betegnes som en af første halvlegs få åbne målchancer.

Chancerne faldt med langt kortere mellemrum efter sidebyttet. Allerede i anden halvlegs andet minut burde gæsterne have øget til 2-0, men Kevin Mendoza dykkede hurtigt og vippede det flade skud forbi kassen.

Efter 51 minutter var det så thyboernes tur, da Glenn Rask på kanten af det lille felt headede forbi, efter Aggers indlæg havde fundet vej til wingbackens pandebrask. Få minutter senere headede Matej Podstavek over mål, men den største chance faldt dog efter knap en times spil.

Spidspyds Sonny Jakobsen blev sendt fri igennem. Friløberen sparkede han dog fladt midt i målet, og så skulle Sebastian Olsen i gæsternes mål ikke gøre alverden for at blive ramt og nægte thyboerne et mål til 1-1.

Efter 67 minutter tilspillede Nykøbing sig så en næsten lige så stor chance for at fordoble føringen, men igen kom Kevin Mendoza TFC’s tophold til undsætning. Målmanden kastede sig ud af sit mål og blokerede Sebastian Kochs kanonkugle.

Herefter skiftede bolden halvdel i pendulfart. Med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid blev det den indskiftede færing Jákub Thomsen, der var tæt på at heade målet til 1-1 ind. Hovedstødet sneg sig dog forbi stolpen.

Derfor endte anden halvleg målløs, selvom der faldt langt flere muligheder i kampens sidste 45 minutter sammenlignet med de første. Med nederlaget mister TFC deres trepointsføring i 1. division. Vejle Boldklub er nu a point med thyboerne og har en kamp i hånden.