Nederlag kunne ikke spolere AaB's pokalglæde: - Det var endnu et skridt i den rigtige retning

VIBORG:Det var et af de 0-1-nederlag, der var til at leve med, som AaB løb ind i skærtorsdag mod Viborg FF.

For efter at AaB for en måneds tid siden havde vundet den første pokalkvartfinale med 2-0, var det nordjyderne, der tog billetten videre til semifinalerne.

- Det betyder sindssygt meget for os. Pokalen har altid været den korteste vej til en titel og ud i Europa, og så længe det er muligt, har vi et mål om at komme frem til finalen. Det var et godt skridt i dag, og set over to kampe synes jeg også, at det er fortjent, at vi er videre, siger anfører Lucas Andersen.

AaB startede bedst i Viborg og havde flere gode muligheder for at øge den samlede føring. De blev brændt, og derfra stod der Viborg på det meste. Det var dog kun Anton Gaaei, der med et flot langskudsmål fik nettet til at blafre bag AaB-målmand Nico Mantl.

- Det var en god fodboldkamp, og man skal huske, at vi i dag var oppe mod et hold, der kæmper med om mesterskabet. Vi var i god kontrol de første 25 minutter både med og uden bold, men så lavede Viborg nogle justeringer, der gjorde, at vi tabte lidt tryk i presset og også smed for mange bolde, når vi havde erobret dem.

- Fodbold er et momentumsspil, og de fik momentum, men vi så stabile ud, og i de sidste 20 minutter synes jeg, at vi igen var i kontrol, siger AaB-træner Oscar Hiljemark.

Lucas Andersen, der var tilbage i AaB's startopstilling efter en bænkplads i søndags i Horsens, havde en fod med i to gode chancer til AaB i kampens indledning, men med flere boldtab var han også skyldig i, at AaB siden kom under pres.

- Jeg tabte nogle bolde men jeg arbejdede så hårdt, jeg kunne for holdets bedste. Vi ved godt, at vi ikke kan lykkes med alt i alle 90 minutter, og vi er i en situation, som vi skal kæmpe os ud af. Det skal vi som hold, men også individuelt, og det forsøgte jeg i dag, siger Lucas Andersen.

Lucas Andersen fik en god start i Viborg, men som kampen skred frem, havde han som holdkammeraterne svært ved at holde fast i bolden. Foto: Torben Hansen

Oscar Hiljemark glædede sig over, at torsdagens pokalkamp var endnu et skridt i den rigtige retning oven på søndagens 4-0-sejr over AC Horsens i den første kamp under hans ledelse.

- Som sagt synes jeg, at vi skal huske på, at Viborg er et rigtig stærkt hold, der har spillet sammen i nogle år og har en rigtig god struktur, mens vi har været sammen i 16 dage. Det var ikke alt, der var perfekt i dag, og vi skal kigge på, hvordan vi kan forbedre os, men som jeg ser det, handler det om nogle småjusteringer, siger Oscar Hiljemark.

Med pokalavancementet i bagagen kan AaB nu rette al fokus mod 3F Superligaens kvalifikationsspil, hvor der 2. påskedag venter en hjemmekamp mod OB. En sejr her kan mindske afstanden til Horsens over nedrykningsstregen til bare to point

- Vi skal bygge videre på det her. Som jeg har sagt, skal vi angribe alle kampe, og det kommer vi også til på mandag, siger Oscar Hiljemark.

AaB kan dog også nu se frem til to pokalsemifinaler mod en modstander, der først bliver kendt sent torsdag aften.

- Der er noget magisk over en pokalfinale, og vi føler jo, at vi blev lidt snydt i 2020 (mod Sønderjyske, red.), hvor der var en del coronarestriktioner, så lad os bare tage en mere, siger Lucas Andersen.

Viborg-AaB