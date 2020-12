Nederlagsstimen fortsætter: Mors-Thy tæt på point mod tophold

HÅNDBOLD:Det blev et skuffende midlertidigt farvel til Thyhallen, der står overfor en renovation gennem hele 2021, da Mors-Thy Håndbold tabte med 26-27 til TTH Holstebro.

Dermed har Mors-Thy nu tabt de seneste seks ligakampe, men lørdag eftermiddag kunne det snildt have gået anderledes. For det var et Mors-Thy-mandskab, som havde stor ære af kampen.

Det stod tidligt i kampen klart, at Mors-Thy var opsatte på at gøre op med den negative stime, som holdet har sat sammen i ligaen.

Det var et forsvar som spillede med ild i øjnene, hvilket dog også kastede et par udvisninger af sig i indledningen, men det hæmmede ikke morsingboerne.

For selvom Mors-Thy brændte flere store scoringsmuligheder, så gjorde det aggressive og velspillende forsvar, at hjemmeholdet efter godt 10 minutter holdt stand med gæsterne ved stillingen 4-4.

I en stærk periode på seks minutter, hvor hjemmeholdets defensiv tvang TTH Holstebro til at lave flere fejl, udbyggede Mors-Thy føringen til 9-5.

De to hold byttede i et par minutter mål i begge ender af banen. Mors-Thy var derfor fortsat foran med fire mål godt 20 minutter inde i kampen.

På trods af at værterne var hårdt ramt på bagspillerpositionen med skader til Erik Toft og Frederik Tilsted, så var det ikke til at se, at Mors-Thy var mærket af det efter første halvdel af kampen.

Flere af de spillere, som normalt ikke får mest spilletid, steppede op. Ved pausen førte Mors-Thy således med 14-11 og havde hele ni forskellige spillere på scoringstavlen.

Den fine føring, som hjemmeholdet havde opbygget efter en god første halvleg, var ved at blive sat over styr to minutter inde i anden halvleg, hvor forspringet kun var skrumpet til en enkelt.

Men Mors-Thy fik sat en prop i, og efter et par gode offensive aktioner fra Emil Bergholt og Bjarke Christensen var de blåklædte igen foran med tre.

Nordvestjyderne fik også øget til 19-15, men så blev Nicklas Graugaard sat ind i TTH-målet, og han var med til at vende kampen for gæsterne, der fik udlignet til 19-19.

Med otte minutter tilbage af opgøret huggede Johan Meklenborg sit ottende mål ind til 21-22, og dermed var TTH Holstebro for første gang i førertrøjen siden indledningen af kampen.

Det var i slutfasen et hjemmehold med kniven for struben. Nicklas Graugaard havde med sine redninger tvunget Mors-Thy-spillerne til at skyde yderligt, og det resulterede i flere store afbrændere.

En ærgerrig Marcus Midtgaard fandt dog opskriften på at lave mål på TTH-målmanden, og det var derfor helt lige ved 26-26 med et minut tilbage.

TTH Holstebro scorede på sit sidste angreb, og Mors-Thy havde derfor muligheden for at sikre det ene point, men Jens Dolbergs afslutning gik langt forbi mål.