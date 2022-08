Krise kaster ikke flere transferkroner af sig i AaB

FODBOLD:Onsdag meldte AaB ud, at man nedjusterer forventningerne til årets resultat med op til 10 millioner kroner, så man nu forventer et minus i omegnen af 10 til 15 millioner kroner.

I forlængelse af sådan en nedjustering, der primært blev udlagt som et udslag af svigtende resultater, kan man spørge sig selv om, nedjusteringen også skyldes flere transferkroner i sportschef Inge André Olsens sparsomme budget.

- Vi synes jo, truppen er stærk nok, så der er ikke blevet afsat ekstra penge til at gå ud og købe spillere for. Det har vi ikke, så det har ikke ændret sig, fortæller Inge André Olsen, der ikke tør garantere spillertilgange i den resterende del af transfervinduet.

- Det er svært at svare på. Vi er i markedet for at lede efter forstærkninger, men der er meget, der skal spille sammen i forhold til økonomien, hvis det skal lykkes, siger Inge André Olsen

Dermed er betingelserne for at gå ud og hente en forstærkning ikke blevet lettere. Alt tyder på, at AaB ikke som sådan har noget voldsomt transferbudget at arbejde med. De spillere, der er blevet hentet denne sommer, har alle haft det til fælles, at de er kommet transferfrit.

AaB har hen over sommeren været kædet sammen med flere centrale midtbanespillere, så det ligner et fokusområde for Inge André Olsen og resten af den sportslige sektor. Blandt andet er Sarpsborg-spilleren Anton Salétros blevet sat i forbindelse med AaB.

- Der har jo været skrevet om flere konkrete midtbanespillere, og det er stadig noget, vi kigger på. Vi tænker også, at erfaring er en vigtig ting, som vi vægter i forhold til at finde en eventuel ny spiller, siger AaB's sportschef.

Lederskab og erfaring er et vidt begreb, og det erkender Inge André Olsen også.

- Hver gang et hold i Superligaen klarer sig skidt, så hedder det sig altid, at man skal have en leder ind, men hvad er en leder? Det er klart, at FCK får en leder tilbage i Zeca, men hvem er lederen i Silkeborg? Lederskab kan være så mange ting, siger Inge André Olsen.

På vandrørene er Younes Bakiz kædet kraftigt og vedvarende sammen med AaB. Ifølge Nordjyskes oplysninger er Viborg bekendt med AaB's interesse for Bakiz, men med det sparsomme transferbudget er det meget tvivlsomt, om Bakiz havner i AaB.

Bakiz meldes som et varmt navn i forhold til indgående trafik. Modsat er der meldinger i markedet om, at Anders Hagelskjær kan være på ved væk fra AaB.