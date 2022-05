Nedrykkede nordjyder tabte igen

FODBOLD:Onsdag aften blev det en kendsgerning, at Jammerbugt FC får en hurtig returbillet til 2. division, idet Fremad Amagers sejr over Esbjerg slukkede det sidste håb om at overleve i Nordicbet Ligaen.

Derfor var betydningen til at overse, da nordjyderne torsdag aften tabte med 0-2 på udebane til HB Køge i holdets tredjesidste kamp i den næstbedste række i denne omgang.

Nederlaget var Jammerbugt FC's 20. i denne sæson, og dermed er nordjyderne fortsat sidst i rækken. Der er to point op til Esbjerg, der ligesom Jammerbugt allerede er dømt til nedrykning.

HB Køge - Jammerbugt FC 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Effiong Nsungusi (36. minut), 2-0 Pierre Larsen (55. minut)

Advarsler: Effiong Nsungusi, HB Køge (70. minut), Diogo Piementel, Jammerbugt FC (75. minut), Emmanuel Igbonekwu, Jammerbugt FC (90. minut)

Jammerbugts opstilling (4-2-3-1): Nicolai Vinter Christensen - Kelvin Emmanuel Igbonekwu, Maroine Mihoubi (Moussa Kamara, 72. minut), Rayan Mohammed Senhadji, Emil Nielsen (Boubacar Haidara, 46. minut - Ismael Sidibe, Farid Ikene (Diogo Pimentel, 61. minut) - Sekoua Tidiany Bangoura, Omar Natami, Alya Toure (Diogo Balau, 61. minut) - Ahmed Gero (Leonel Gomes, 61. minut) VIS MERE

HB Køge var klart farligst i kampens indledning. Efter syv minutters spil fik hjemmeholdets Effiong Nsungusi en stor hovedstødschance midt for mål, men han headede bolden ned i jorden og over Jammerbugts mål.

Et par minutter senere blev nordjydernes forsvar spillet tyndt igen, men trods en fri skudposition sendte Emilio Simonsen bolden forbi mål.

Jammerbugt fik den hidtil bedste mulighed efter 21 minutters spil, da Omar Natami vippede bolden videre til en fri Ahmed Gero, men HB Køges målmand nåede akkurat ud og fik fingrene i bolden, inden Jammerbugt-angriberen kunne sende den i nettet.

Ahmed Gero fik en ny god mulighed efter 34 minutters spil efter et hjørnespark, men denne gang fik angriberen slet ikke ordentligt træf på sin afslutning.

Et par minutter senere tog HB Køge i stedet føringen efter en spektakulær scoring fra Effiong Nsungusi, der med hælen forvandlede Pierre Larsens flade indlæg til en 1-0-scoring.

Umiddelbart efter scoringen svarede Jammerbugt godt igen med et par gode muligheder. Tættest på en udligning var Farid Ikene, der dog måtte se sit forsøg prelle af på overliggeren, hvorfor HB Køge gik til pausen foran 1-0.

Jammerbugt havde i første halvleg især problemer i holdets venstre forsvarsside, hvor HB Køge nærmest brød igennem efter behag. Det fik Jammerbugt-træner Nabil Trabelsi til at pille Emil Nielsen ud i pausen og erstatte ham med Boubacar Haidara, men det blev ikke nogen succes.

Indskiftede Haidara kostede således et mål 10 minutter inde i anden halvleg, da han trådte i bolden og overlod en friløber til Pierre Larsen, der takkede for foræringen ved at fordoble hjemmeholdets føring.

Derfra var gæsterne aldrig i nærheden af at komme tilbage i kampen. Jammerbugt spiller søndag sæsonens sidste hjemmekamp, når Fremad Amager kommer på besøg.