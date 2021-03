Nedrykning lurer i baghovedet: - Vi skal have respekt for dem under os

FODBOLD:Det var langt fra en tilfreds AaB-spillertrup, som gik fra grønsværen i sæsonens sidste grundspilskamp. Den resulterede nemlig i, at aalborgenserne skal kæmpe for at sikre overlevelse i Superligaen frem for at indtage det fine selskab i slutspillet.

Med en sejr over OB havde søndagens hjemmehold ellers meldt sig ind i mesterskabsslutspillet i Superligaen.

Se alle billederne fra søndagens kamp nederst i artiklen

- Vi gik ind til kampen vedvidende, at man skal vinde, og så kan det muligvis flaske sig. Så kommer man ud og finder ud af, at det faktisk flaskede sig - bare ikke på vores egen bane, siger Kristoffer Pallensen.

- Vi har italesat vigtigheden af kampen hele ugen. Vi var klar over det. Vi ville det vildt gerne, men vi formåede ikke at holde hovedet koldt. Det så forkrampet og nervøst ud, tilføjer han.

Dermed skal højrebacken og resten af mandskabet også kigge bagud i tabellen, når sæsonen genoptages efter landsholdspausen. Der er således otte point ned til Lyngby på den ene nedrykningsplads.

- Vi må kigge ind i, at selvom klubbens selvforståelse ikke passer dertil, så er vi ikke med i det fine selskab. Vi skal have respekt for det, der sker under os, og jagte det, der trods alt er at jagte, siger Kristoffer Pallesen.

- Selvfølgelig skal vi se på de 10 kampe som en mulighed for at udvikle holdet, men der er også et krav om at vinde nogle kampe. Er vi nonchalant og tror, at det udelukkende handler om at udvikle os, så kan vi komme i problemer. Vi kan ikke tabe så mange kampe som i starten af det her forår og være sikre, siger han.

Se højdepunkter fra kampen herunder:

På det seneste har AaB og cheftræner Martí Cifuentes arbejdet med en mere simpel spillestil, som indtil opgøret mod OB kastede to sejre af mig.

Men der er langt til det udtryk, som klubben har et mål om at vise på banen.

- Det er de værktøjer, man har, når det ikke kører. Man laver om på noget, som man højst sandsynligt vender tilbage til. Man finder ikke det fine spil frem, når det ikke kører. Så kører man de høje bold og duellerne. Vi skal finde en måde at vinde nogle kampe på og langsomt implementere den stil, som Martí vil have ind på holdet, siger højrebacken.

- Jeg tror ikke, at han tænder på den måde, vi spillede på i Vejle. Men han er en vinder og er pragmatisk nok til at se, at hverken selvtillid eller banerne tillader, at man spiller på den måde, som man vil. Det kommer til at tage tid, før det er implementeret, men i første omgang handler det om at vinde kampe, lyder det fra ham.

Dermed regner Kristoffer Pallesen også med, at spillestilen med tiden ændrer sig på holdet.

- Vi har ikke en ambition om bare at sparke langt resten af sæsonen. Men vi må også kigge på banerne og i særdeleshed huske, at vi var i en periode, hvor det absolut ikke kørte, tilføjer backen.

AaB ender på en niendeplads i Superligaens grundspil.