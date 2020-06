Nedrykning nærmer sig for Vejgaard efter øretæve

FODBOLD:Vejgaard Boldspilklub kom lørdag et skridt nærmere nedrykning fra fodboldens 2. division efter et klart nederlag hjemme på Soffy Road til Hillerød.

Gæsterne kom foran 1-0 20 minutter inde i første halvleg, og kort inde i anden halvleg gjorde Vejgaard det endnu sværere for sig selv, da Martin Sloth-Kristensen blev præsenteret for et rødt. Overtallet udnyttede nordsjællænderne til at cementere sejren.

- Vi er meget frustrerede. Vi var ikke i nærheden af at levere noget, der var acceptabelt, og så fik vi et helt unødvendigt rødt kort, og dem har vi fået for mange af. Det er klart, at det koster, når man skal spille i undertal så længe.

- Vi tabte ikke til en bedre modstander. De endte med at være bedre end os, men det var, fordi vi gav dem tre mål og generelt gjorde det for nemt for dem, siger Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

Den positive historie for Vejgaard lørdag var dog, at Slagelse hjemme tabte til Ringkøbing, så der er fortsat kun to point op til redning før de sidste to spillerunder. Forude venter der for Vejgaard en udekamp mod B93, der ligger nummer et i nedrykningsspillet samt en hjemmekamp mod FA 2000.

- Det er op til os selv. Hvis vi præsterer som i dag, er det farvel og tak om to kampe, men leverer vi en indsats som i onsdags (i sejren over Slagelse, red.) har vi alt at spille for. Det er ikke kun i vores egne hænder nu, men det vigtige er, at vi får fundet frem til en præstation, der gør, at vi kan se os selv i spejlet, siger Christian Flindt Bjerg.