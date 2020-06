Nedrykningen spøger stadig: Vendsyssel FF smed point igen

FODBOLD:Vendsyssel FF kan fortsat ikke sige sig helt fri fra at være i nedrykningsfare i Nordicbet Ligaen, efter at det fredag aften blev 1-1 hjemme mod HB Køge.

Det var tredje gang i træk, at Vendsyssel FF spillede uafgjort. Det betyder, at der er otte point ned til holdene under nedrykningsstregen, men flere af holdene under Vendsyssel FF har en kamp til gode.

For første gang efter coronapausen lukkede Vendsyssel FF fredag tilskuere ind på Nord Energi Arena, men hjemmepublikummet blev ikke ligefrem forkælet fra kampens start.

HB Køge lagde klart bedst ud, og det gav en pæn chance allerede i det andet minut, da Magnus Häuser fra en fin skudposition midt i feltet dog blæste bolden over mål.

Så nemt slap Vendsyssel FF dog ikke i det ottende minut. Effiong Nsungusi nåede højest efter et hjørnespark, og HB Køge-angriberen kunne forholdsvist ugeneret heade bolden ind bag Peter Friis Jensen i Vendsyssel-målet.

Et minut senere var hjemmeholdet dog tæt på at svare hurtigt igen, men Tiémoko Konaté måtte se sit fine langskud prelle af på overliggeren.

Som første halvleg skred frem, overtog Vendsyssel dog grebet om kampen, og 10 minutter før første halvlegs afslutning gav det også en udligning.

Christoffer Boatengs præcise indlæg fra højre side landede lige i panden på Emmanuel Ogude, der kunne dirigere bolden ind bag Kevin Mendoza i HB Køge-målet.

Fire minutter inde i anden halvleg var hjemmeholdet også tæt på en føring, da Ali Messaouds hjørnespark fandt Jakob Hjorth, men forsvarsspillerens hovedstød blev afværget af en flot redning fra Kevin Mendoza.

Vendsyssel dominerede stort i begyndelsen af anden halvleg, men alligevel var HB Køge tæt på en føring efter en times spil.

En uopmærksom Tiémoko Konaté mistede bolden på midten af banen, og det gav HB Køge en pæn chance, men til hjemmeholdets held sparkede Jubril Adedeji snert forbi mål fra kanten af feltet.

Samme Jubril Adedeji fik også kampens næste store chance efter 70 minutters spil.

Den indskiftede HB Køge-angriber stod helt fri i den bagerste del af feltet, men en dårlig førsteberøring betød, at Tobias Damsgaard kunne komme til og afværge.

Kampens dramatiske højdepunkt indfandt sig dog otte minutter før tid, da dommer Patrick Gammelholm var delagtig i en stor dobbeltchance til HB Køge.

Daniel Christensens frispark blev blokeret af Jubril Adedeji, der dog var langt fra at være langt nok væk fra bolden, da frisparket blev taget, men dommerens fløjte forblev tavs, og det gav i stedet en stor kontrachance til HB Køge.

Først klarede Peter Friis Jensen dog forsøget fra Adedeji, inden målmanden hev en endnu større redning op på Mark Gundelachs opfølgning tæt under mål.

Vendsyssel FF skal i kamp igen på tirsdag, hvor der venter en udekamp mod FC Fredericia.