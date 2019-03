Nedrykningsbrag åbner puljespil

FODBOLD: Vendsyssel FF tager 31. marts kl. 12 imod Hobro i en kamp, der meget vel kan have afgørende betydning for, hvilket af de to hold, der i sidste ende skal ud i den afgørende playoff for at undgå nedrykning.

Det står klart, efter at DBU tirsdag har offentliggjort programmet for det kommende nedrykningssspil i Superligaen. Her er de tre nordjyske superligahold som bekendt i samme pulje.

31. marts indleder det tredje nordjyske superligahold, AaB, nedrykningsspillet hjemme mod Randers FC. Denne kamp spilles kl. 14.

Ellers ser kampprogrammet for de nordjyske hold således ud:

Runde 29: Lørdag 6. april: Randers FC-Vendsyssel FF og Hobro-AaB.

Runde 30: Lørdag 13 april: Vendsyssel FF-AaB. Søndag 14.april: Hobro-Randers FC

Runde 31: Onsdag 17. april: AaB - Vendsyssel FF. Fredag 19. april Randers FC -Hobro-

Runde 32: Mandag 22. april: Hobro-Vendsyssel FF og Randers FC-AaB

Runde 33: Fredag 26.april: AaB-Hobro og Vendsyssel FF-Randers FC

AaB's pokalsemifinale i Brøndby spilles 4. april kl. 19.30.