Nedrykningsdrama i DS: Nørresundby tæt på at klare frisag

FODBOLD:Nørresundby FB har i lang tid ligget og rodet i bunden af Herre-DS' pulje 4, og lørdag eftermiddag tabte de sæsonens 15. kamp ud af 26 mulige, men på trods af nederlaget kan holdet formentlig ånde lettet op, når 27. og sidste spillerunde er afviklet lørdag 18. juni.

- Første halvleg starter vi lidt skidt, kan man sige. Vi kommer tidligt under pres, og de kommer foran 1-0 tidligt. Vi får dog arbejdet os mere ind i kampen, uden det bliver rigtig godt, siger cheftræner for Nørresundby, Henrik Larsen, efter 1-0-nederlaget på udebane til Odder.

- Vi får sat vores spil i løbet af halvlegen, mens vi i anden halvleg får sat spillet på deres halvdel, sætter dem under pres. Dét, vi har svært ved, er at få skabt de helt store målchancer, men vi har alligevel flere store chancer, blandt andet til Lasse Ørnberg. På en god dag, kunne det have givet point, fortsætter cheftræneren om en kamp, han egentlig præstationsmæssigt var fortrøstningsfuld over.

Nederlaget sætter Nørresundby på 8. pladsen med 23 point med VRI på samme pointtal, men de er på 9. pladsen med en dårligere målscore. Fuglebakken, der ligger på den enlige nedrykningsplads sidst i rækken, har 21 point før sidste spillerunde, men det kunne have set helt anderledes ud.

- Da vi hørte ud af højttalerne på stadion, at der stod 3-1 til Fuglebakken, tænkte vi 'hold nu op, ikke'. Men vi er glade for, at Holstebro tog sig sammen, siger Henrik Larsen en smule lettet om det opgør, der blev startet mellem Holstebro og Fuglebakken en time før eget mandskab skulle i kamp.

Holstebro lavede nemlig et vanvittigt comeback ude mod Fuglebakken, da de vendte 1-3 til en sejr på 4-3 på de sidste 23 minutter af den kamp og dermed stort set reddede Nørresundby fra nedrykning.

- VRI og Fuglebakken skal mødes i den sidste kamp, og det betyder, at vi skal tabe ret stort, og Fuglebakken skal vinde. Det ender derfor nok lykkeligt alligevel, og det synes jeg også, er fuldt fortjent, siger Henrik Larsen med øje på den noget bedre målscore, nordjyderne har i forhold til Fuglebakken.

Det glæder cheftræneren, at holdet ser ud til at klare frisag, da der er mere i vente fra netop det hold, der næsten kun kan blive bedre.

- Vi har spillet mange rigtig gode kampe, hvor vi har været dominerende, samtidig med at vi har et hold, hvor der er rigtig mange unge spillere, der spiller deres første sæson på det her niveau rent seniormæssigt.

- Det er virkelig gode spillere, men de har også skullet vænne sig til at være koldblodige, når det hele spidser til. Der er uden tvivl noget potentiale i det hold her, hvis vi kan holde sammen på det, slutter cheftræneren for Nørresundby.

Holdet spiller sidste kamp lørdag 18. juni klokken 14.00 hjemme mod AaB i et rigtig nordjysk DS-lokalopgør.