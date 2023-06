Nedslået AaB-profil kan ikke holde tanken om 1. division ud

AALBORG:For første gang i AaB's historie er nordjyderne ikke med, når der til juli sparkes gang i en ny superligasæson.

Det er en kendsgerning, efter at AaB lørdag tabte 0-1 til Silkeborg i skæbnekampen, der betyder, at AaB følger AC Horsens ned i den næstbedste række.

- Det er forfærdeligt, og det var det sidste, jeg forventede, da jeg kom til AaB sidste sommer. Men vi har selv ladet det ske. Spillerne har ladet det ske, klubben og ledelsen af den har ladet det ske. De mindst ansvarlige er vores fans, for de har været fantastiske i hele sæsonen, siger Lars Kramer.

Den hollandske forsvarsspiller har været en af AaB's bedste spillere, siden han sidste sommer kom til AaB fra Viborg. Et skifte, der skulle have været et skridt op ad karriererangstigen.

I AaB har problemerne dog stået i kø i en turbulent sæson, der blandt andet har budt på tre forskellige cheftrænere.

- Som spillere er vi selvfølgelig ansvarlige, fordi det er os, der har været på banen. Vi har begået fejl, ligesom der er begået fejl uden for banen. Det er et dårligt miks, der gør, at vi er rykket ned, siger Lars Kramer, der har det svært med tanken om igen at skulle spille i Danmarks næstbedste fodboldrække.

- Det vil jeg slet ikke tænke på nu. Jeg skal først falde ned, inden jeg begynder at gøre mig tanker om fremtiden. Jeg elsker Aalborg og AaB, så vi må se, hvad der sker.

- I den her sæson har jeg lært mere, end jeg har gjort i de tre foregående år som professionel fodboldspiller, men det her er ikke en oplevelse, jeg ønsker at få igen.

- Jeg fortryder dog på ingen måde, at jeg er kommet til AaB, for jeg har som sagt lært meget, og jeg synes, at jeg selv har præsteret på et fint niveau i de fleste kampe, siger Lars Kramer.

Lars Kramer har kontrakt med AaB indtil sommeren 2025.