Nedtur for AaB'er i første EM-kamp

FODBOLD:AaB-målmanden Theo Sander spillede hele kampen, men kunne ikke forhindre, at det danske U17-landshold tirsdag tabte den første kamp ved U17-EM i Israel med 1-2 til Sverige.

Danmark fik den værst tænkelige start, da Gustav Wagner i kampens tredje minut forærede svenskerne et straffespark. Forsvarsspilleren fra SønderjyskE mistede bolden tæt på eget mål og så ikke anden udvej end at begå et straffespark.

Theo Sander gik til den rigtige side, men han kunne alligevel ikke få fingrene på Jardell Kanagas afslutning fra 11 meter.

Godt midtvejs i første halvleg blev den svenske føring fordoblet, og endnu engang var målscoreren Jardell Kanga. Leverkusen-spilleren udnyttede sikkert chancen, da han fik frit løb mod Theo Sanders mål.

Et kvarter inde i anden halvleg fik FC København-spilleren Noah Sahsah reduceret, men nærmere point kom danskerne ikke.

Næste opgave for Theo Sander og landsholdskammeraterne er på fredag, hvor modstanderen er Skotland. På mandag afsluttes gruppespillet med et opgør mod Portugal.