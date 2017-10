Nedtur for ineffektive AaB

FODBOLD: AaB led søndag sæsonens andet hjemmebanenederlag i Alka Superligaen. Kent Nielsens OB var bødlen, da de via dødboldsstyrke og stor effektivitet sejrede 2-0.

AaB startede ellers opgøret friskt og kom til flere afslutninger i det første kvarter. Sigtekornet var dog langt fra indstillet hos Frederik Børsting og Yann Rolim.

Foto: Michael Koch

Siden faldt kampen ned i et lavt tempo, hvor de 5597 tilskuere ikke fik meget at varme sig på. OB stod dybt og lurede på omstillinger, men dem var AaB sådan et gode til at beskytte sig imod. Alligevel kom fynboerne foran på første halvlegs sidste aktion.

Et hjørnespark blev ikke viftet langt nok væk af Jacob Rinne i AaB-målet, og nedfaldet endte siden Joan Simun Edmundson, der kunne score fra kort hold.

Foto: Michael Koch

I anden halvleg var det stadig AaB, der skabte chancerne - dog primært fra distancen. Men i det 54. minut kom en vaskeægte direktør. En i glimt velspillende Yann Rolim, der fik sin første superligastart for AaB, lagde bolden perfekt til rette for Filip Lesniak omkring straffesparkspletten, men slovakken sparkede det store tilbud over mål.

I stedet kom OB på 2-0 i det 65. minut, da et hjørnespark tæt under mål blev rettet i nettet af Rasmus Festersen.

Foto: Michael Koch

AaB-træner Morten Wieghorst bragte siden Rasmus Würtz, Kasper Risgård og Jannik Pohl i spil, men den store reduceringschance udeblev.

Anders K. Jacobsen var tættere på at øge til 3-0 i den anden ende. Her kom Jores Okore dog tilbage og fik tacklet i sidste øjeblik.

AaB indtager efter 14 spillerunder en niendeplads i Alka Superligaen med 16 point. Der er fire point op til AC Horsens på den sjette og sidste medaljespilsplads.

Foto: Michael Koch