White Hawks fik en nedtur mod Esbjerg - se alle billederne

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks indkasserede lørdag 2022's første nederlag, da det hjemme i Nordjyske Bank Arena blev til et 1-2-nederlag efter straffeslag til Esbjerg Energy.

Dermed tabte White Hawks også et skridt i forsøget på at holde sig i top-fire grundspillet ud. På fjerdepladsen er der nu ni point ned til netop Esbjerg på femtepladsen. Vestjyderne har dog en kamp i hånden.

Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy 1-2 Periodecifre: 0-0, 0-0, 1-1, 0-1 Mål: 0-1 Felix Scheel (47.43), 1-1 Lucas Andersen (51.15), 1-2 Kale Kerbashian Udvisninger: Frederikshavn White Hawks 3x2 minutter, Esbjerg Energy 1x2 minutter

Lørdagens kamp var den sidste uden tilskuere på lægterne i denne omgang. Med virkning fra søndag må der igen lukkes op til 1500 tilskuere ind i de danske ishockeyhaller, men de, der gerne ville have været i Nordjyske Bank Arena allerede lørdag, gik ikke glip af det store i de to første perioder.

Frederikshavn White Hawks var godt nok bedst i første periode, men hjemmeholdet havde svært ved at spille sig frem til de helt store muligheder. Nærmest en føring kom vendelboerne efter 13 minutters spil, da Lucas Andersen fik dirigeret en afslutning mod mål, men Esbjerg-målmand Eamon McAdam stod i vejen.

Foto: Torben Hansen

Inden da havde Esbjerg haft sin bedste mulighed i et powerplay efter en udvisning til Thomas Søndergaard, men Mathias Seldrup, der henviste tilbagevendte Tadeas Galansky til bænken, diskede op med en fin redning, og derfor sluttede første periode målløs.

I anden periode gjorde Frederikshavn livet sværere for sig selv med et par udvisninger, men igen forsvarede hjemmeholdet sig godt i undertal. De chancer, Esbjerg kom til, tog Mathias Seldrup sig sikkert af, så selv om vestjyderne havde overtaget i anden periode, stod der stadig 0-0 på måltavlen efter 40 minutters spil.

Tredje periode åbnede med en stor mulighed til White Hawks' Jesper Jensen tæt under mål, men kaptajnens afslutning sad lige på Esbjerg-målmanden.

Foto: Torben Hansen

Knapt midtvejs i tredje periode fik Esbjerg dog lagt et godt pres på hjemmeholdet, og det gav også pote på måltavlen. Hjemmeholdets defensiv blev skilt helt ad, og så kunne Felix Scheel lægge pucken op i nettaget bag den ellers stærkt spillende Mathias Seldrup.

Med små ni minutter tilbage fik White Hawks dog bragt balance i regnskabet. Aleksi Halme driblede rundt bag Esbjerg-målet, før han fandt Lucas Andersen midt for mål, og fra den gunstige position svigtede forwarden ikke.

1-1-stillingen holdt tredje periode ud, og derfor skulle der forlænget spilletid til for at finde en vinder. Her er der kun tre spillere fra hvert hold på isen, og den megen plads gav Esbjergs Grayson Downing en friløber, men han sendte pucken over mål. Siden havde gæsterne også et forsøg på stolpen, men ind ville pucken ikke, og derfor måtte kampen afgøres i straffeslag.

Mads Larsen startede med at brænde for White Hawks, og det udnyttede gæsternes Felix Scheel til at bringe sit hold i teten. Lucas Andersen svarede igen med en scoring, men Esbjerg scorede også på sit andet forsøg, og derfor måtte White Hawks indkassere et nederlag, da Mark McNeill brændte sit forsøg.