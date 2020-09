Nedtur: Fortuna Hjørring har nu tabt halvdelen af kampene

FODBOLD:Det er ikke hverdagskost, at Fortuna Hjørring taber halvdelen af deres ligakampe, men det er ikke desto mindre status efter de første seks runder af den nye sæson.

Kampen i Køge blev afgjort på en afrettet afslutning fra sydsjællændernes amerikanske spiller Makenzy Doniak i det 66. minut.

Selvom Fortuna pressede på i slutfasen, hvor bolden dansede omkring Køges mållinje, gik de for en sjælden gangs skyld målløse fra banen.

Med nederlaget står vendelboerne blot noteret for ni point, mens de evige rivaler fra Brøndby topper tabellen med 16 point - efter at have vundet fem og spillet én kamp uafgjort.

Fortunas næste ligakamp er lørdag 12. september ude mod FC Nordsjælland, men allerede på onsdag venter en udekamp i Sydbank Pokalen mod Vejgaards Kvindeserie-mandskab.