Nedtur i Nantes af Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:En dansker brillerede, da Aalborg Håndbold onsdag aften genoptog deres europæiske Champions League-kampagne i Frankrig. Desværre for de danske mestre spillede han for modstanderen.

Målmand Emil Nielsen var en sand mur hos Nantes, og samtidig lavede aalborgenserne så mange tekniske fejl, at en sejr aldrig var indenfor rækkevidde.

Franskmændene vandt fortjent 38-29 og hentede to vigtige point i kampen for at komme videre til 1/8-finalerne. Her er aalborgenserne stadig godt med på en fjerdeplads.

Nantes - Aalborg Håndbold 38-29 Stillinger undervejs: 6-1, 7-5, 12-7, 17-11, (18-14), 24-18, 28-20, 33-26 Mål Aalborg: Sebastian Barthold 7, Magnus Saugstrup 6, Lukas Sandell 5, Mark Strandgaard 4, Henrik Møllgaard 3, Andreas Holst 2, Nikolaj Læsø 1, Rene Antonsen 1 Topscorer Nantes: Aymeric Minne 7 Udvisninger: Nantes 3, Aalborg 1 VIS MERE

Aalborg Håndbold var overraskende uden Felix Claar, der ikke var blevet klar til kampen, og uden den normale playmaker blev angrebsspillet meget forkrampet. Spillerne stod i kø for at lave tekniske fejl, og det var guf for franskmændenes kontrafase, så det efter seks minutter stod 6-1 på måltavlen.

Aalborg-træner Stefan Madsen tog en timeout og gav en fortjent skideballe, som så ud til at virke. Effektiviteten steg i angrebet, og hurtigt fik de reduceret Nantes' føring til 7-5.

Når først aalborgenserne stod i det etablerede forsvar, havde de ganske godt styr på franskmændene - ligesom Mikael Aggefors diskede op med en del flotte redninger.

Desværre havde danske Emil Nielsen skruet armene endnu bedre på i Nantes-målet, og han hev i løbet af førte halvleg sin redningsprocent op over 50. Det udnyttede franskmændene til at bringe sig i front med 17-11 med tre minutter til pause.

Aggefors sprællede forgæves

Mikael Aggefors sørgede dog for at holde Aalborg inde i kampen, og den svenske keeper lukkede stærkt af i de sidste minutter, og det gav en stribe kontrascoringer til fløjspillerne Sebastian Barthold og Mark Strandgaard, og så kunne de danske mestre nøjes med at få til pause bagud 18-14.

Magnus Saugstrup startede 2. halvleg med yderligere en reducering for Aalborg, men det var falsk alarm. Nu fungerede det etablerede forsvarsspil, som ellers havde været godt i første halvleg, heller ikke, og så trak Nantes lynhurtigt fra.

29-20 førte værterne med godt et kvarter tilbage, og så var kampen reelt afgjort. Derfra byttede de to hold bare mål i erkendelse af, at pointene allerede var fordelt.

Sebastian Barthold blev topscorer for Aalborg med syv scoringer, mens Magnus Saugstrup lavede seks mål. Aalborgenserne skal i aktion igen i næste uge, hvor turen går til Kiel i Champions League. Vel at mærke, hvis tyskerne slipper fri af den corona-karantæne, som truppen i øjeblikket er sat i.