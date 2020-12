Nedturen fortsatte for Mors-Thy

HÅNDBOLD:For syvende kamp i træk måtte Mors-Thy Håndbold forlade et opgør i HTH Herreligaen som taber, da det fredag aften blev til et 27-28-nederlag på udebane til KIF Kolding.

Fredagens nederlag gjorde ekstra ondt, fordi det faldt mod en af konkurrenterne til en plads i slutspillet. Kolding er nu fire point foran Mors-Thy og indtager syvendepladsen, mens den dårlige stime har sendt Mors-Thy ned på tiendepladsen.

De to hold fulgtes ad i stort set hele første halvleg, men Kolding fik slået et lille hul lige inden pausen, da to scoringer i første halvlegs sidste minut gav en sydjysk pauseføring på 16-14.

Den føring fik KIF Kolding hurtigt fordoblet, da Andreas Flodman tre minutter inde i anden halvleg gjorde det til 19-15.

Mors-Thy kom dog godt igen og fik ad flere omgange reduceret Koldings føring til ét mål, men helt på omgangshøjde kom gæsterne imidlertid aldrig.

Mads Hoxer gav godt nok nyt håb om point, da han med godt et minut tilbage reducerede til 27-28, men den føring formåede Kolding at holde hele vejen hjem.

Lasse Pedersen scorede syv gange og blev Mors-Thys topscorer.

Mors-Thy har trods nederlaget kun ét enkelt point op til den slutspilsgivende ottendeplads. Den indtages af Fredericia, der dog har spillet en kamp færre end Mors-Thy.