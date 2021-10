Negativt nordjysk hattrick: Vendsyssel FF fik også store høvl

FODBOLD:De tre nordjyske hold i fodboldens 1. division (NordicBet Ligaen) havde alle en helt igennem forfærdelig weekend.

Fredag tabte Hobro 2-6 på hjemmebane til Esbjerg, og Jammerbugt FC fulgte lørdag op med 0-5 hjemme mod Nykøbing FC. Søndag var det så Vendsyssel FF's tur til at blive udstillet, da de blev slået 4-0 ude af Fredericia FC.

Vendelboerne startede ellers i fuld kontrol på Monjasa Park i det første kvarter, omend de ikke havde held til at skabe de helt åbne chancer.

Første gang Fredericia var på spil, scorede de til gengæld. Tobias Anker hoppede over to VFF-spillere på et indlæg og headede bolden perfekt over i det lange hjørne til 1-0 for hjemmeholdet i det 17. minut.

Bare fire minutter senere blev det 2-0, efter at Thomas Christiansens forsøg på at sparke bolden ud af farezonen i stedet ramte ryggen på en Fredericia-spiller og blev til en perfekt frispilning til Samson Iyede, der huggede effektivt til.

Vendsyssel fik skabt et par fine muligheder frem mod pausen, men først headede Parfait Bizoza et hovedstød snert forbi mål, og siden var det Mikkel Wohlgemuths afslutning, der sneg sig centimeter forbi stolpen.

Henrik Pedersen reagerede i pausen, men han fik flere gode grunde til at græmme sig i de sidste 45 minutter. Arkivfoto: Torben Hansen

Cheftræner Henrik Pedersen tog konsekvensen af stillingen og sendte Lasse Steffensen, Sander Hyltoft, Panagiotis Armenakas og Jeppe Pedersen på banen fra anden halvlegs start.

Sidstnævnte lejesvend fra AaB fik efter blot ét minut på banen sæsonens største målchance i dansk fodbold - uden at udnytte den. Tiémoko Konaté spillede indskifteren helt blank to meter fra målstregen, men på forunderlig vis fik Jeppe Pedersen alligevel sparket forbi det tomme net.

I stedet slog Fredericia til efter et hjørnespark, som endte bagerst i feltet hos Kristian Kirkegaard, der mellem venner og fjender øgede til 3-0.

Siden stod der Fredericia på næsten det hele, og sydjyderne fik også sat den fjerde scoring i nettet efter en omstilling. Igen var det Kristian Kirkegaard, og denne gang sparkede han 4-0 utageligt op i nettaget.

Nederlaget betyder, at Vendsyssel FF fortsat er næstsidst og ligger til nedrykning fra 1. division. De har to point op til Fremad Amager og HB Køge over stregen.