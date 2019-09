Nej til Japan og Superliga: Zaza prioriterer familien

FODBOLD:På banen var Karim Zaza en farverig og dygtig målmand. Det blev blandt andet belønnet med "Det gyldne bur" tre gange. En hæder, der gives til den bedste målmand i Superligaen efter hver sæson på baggrund af en afstemning blandt målmændene i landets to bedste fodboldrækker.

Efter karrieren inden for kridtstregerne sluttede, har Karim Zaza kastet sig over målmandstræner-gerningen, og for tiden er det 1 .divisionsklubben Vendsyssel FF, der drager nytte af den tidligere AaB-, Brøndby-, OB og FCK-keepers erfaringer.

Tilbudt job i Japan

Han er dog også i kikkerten hos andre klubber end VFF. Det fortæller Karim Zaza i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten. Indtil videre har han valgt at blive i Nordjylland.

- Jeg har inden for de seneste halvandet år fået tilbud fra to top fire-klubber i Danmark, men det passer ikke lige ind i mine planer med min familie. Og for 14 dage siden fik jeg faktisk et tilbud fra Japan om at komme derover og blive målmandstræner. Det er ikke fordi, jeg ikke gerne vil tingene, men for mig er min familie det allervigtigste lige nu. Jeg har en datter på seks år, og jeg har viet mit liv til fodbold i mange år, men sådan er det ikke mere. Fodbold betyder meget, men min familie betyder alt, lyder det blandt andet fra Karim Zaza i Ripodsten.

Han har dog haft et enkelt udlandseventyr som målmandstræner. Det var sammen med Michael Laudrup i Qatar. Hvordan det kom på plads, fortæller Karim Zaza også om i Ripodsten, som kan høres i iTunes, SoundCloud, Spotify.