Neymar tordner mod Barca-ledelse

FODBOLD: Paris Saint-Germains rekordindkøbt, brasilianske Neymar, langer hårdt ud efter sine tidligere chefer i den spanske storklub FC Barcelona.

Han mener, at klubbens ledelse bør udskiftes, og at "Barca fortjener meget mere".

Udmeldingen kom kort efter slutfløjtet af brasilianerens hjemmebanedebut for den franske hovedstadsklub. Her spillede Neymar en afgørende rolle med to scoringer og flere genistreger i 6-2-sejren over Toulouse.

- Jeg vil gerne sige sandheden. Jeg er meget trist på deres vegne, siger Neymar, der blev købt fri i Barcelona for 1,65 milliarder kroner.

- Jeg tilbragte fire år der, og i begyndelsen var jeg glad. Jeg brugte fire smukke år der, og jeg forlod klubben glad. Men for dem (klubbens ledelse, red.), nej, tilføjer Neymar.

Desperat jagt

- Det bør ikke være dem, der skal bane vejen for Barcelona. Barcelona fortjener meget mere, og hele verden ved det, lyder det videre fra angriberen.

Efter at catalanerne måtte sige farvel til Neymar, har klubben været på desperat jagt efter en erstatning.

Klubben er blevet kritiseret for at have brugt 40 millioner euro på den brasilianske midtbanespiller Paulinho, der kommer fra et ophold i Kina.

Foreløbig er det ikke lykkedes klubben at blive enige med Liverpool om Neymars landsmand Philippe Coutinho eller med Dortmund om franskmanden Ousmane Dembélé.

Triste spillere

Neymar afviser at kommentere sin tidligere klubs jagt på forstærkninger. Han fortæller dog, at hans tidligere klubkammerater også er påvirket at situationen i Barcelona.

- Jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg kan se, mine gamle holdkammerater er triste, og det gør mig trist, fordi jeg har mange venner der, siger Neymar.

- Jeg håber, at tingene vil blive bedre for Barca, og at de vil blive et hold, som kan gøre sig gældende, tilføjer brasilianeren.

/ritzau/AFP