Ni tilfælde af coronavirus lammer Vendsyssel FF

FODBOLD:I Vendsyssel FF er der gennem seneste halvanden uge bekræftet ni tilfælde af coronavirus. Det skriver den nordjyske divisionsklub på deres hjemmeside.

Første positive test blev foretaget 11. januar, og siden er otte testet positiv.

- Det er ni tilfælde på tværs af stab og spillere. De er kommet løbende, eftersom vi har testet hveranden dag, fortæller fysioterapeut i Vendsyssel FF, Mikkel Mølholt.

- Divisionsforeningen havde en protokol for, hvordan vi skulle starte op. Så alle blev testet 11. januar. Det var planen, at vi bare skulle teste to dage efter. Men eftersom der blev ved med at komme nye, positive prøver, har vi testet hveranden dag, tilføjer han.

Nu afventer klubben meldingen fra Divisionsforeningen og satser på, at smittekæden er stoppet i klubben.

- Vi havde heldigvis en dag i går, hvor der ikke var flere positive. Så vi tester et par dage mere, før vi kan åbne lidt igen. Vi er spredt og er hjemme hver for sig. Vi kører kun til Vrå én og én ad gangen for at blive testet, lyder det fra fysioterapeuten.

- Vores nuværende planer afhænger af, om vi kommer gennem ugen den flere positive prøver. Så kan vi forhåbentligt lave modificerede holdtræninger i næste uge, når vi har fået Divisionsforeningen med på råd, forklarer Mikkel Mølholt.

Det betyder, at alt fællestræning er indstillet, mens der er individuel og virtuel træning i klubben. Dermed er søndagens træningskamp mod 2. divisionsklubben Jammerbugt FC ligeledes aflyst.

Cheftræner Michael Schjønberg ved dog ikke, om klubben kan indhente den manglende forberedelse.

- Det er ikke optimalt på nogen måde efter en hård halvsæson. Men vi skal nok klare den.

- Vi må se, hvornår vi er køreklar igen og kan komme videre. Der er ting, der er vigtigere end træningskampe lige nu. Det handler om at få alle folk friske igen. Så tager vi tingene, som de kommer, siger han.