Nicklas Bendtner stopper i FCK - kan være helt færdig som professionel

FODBOLD:Angriberen Nicklas Bendtner får ikke forlænget sin kontrakt og stopper i FC København. Det oplyser superligaklubben tirsdag i en pressemeddelelse.

Dermed bliver det ikke til flere kampe til Bendtner i FCK-trøjen.

FCK-træner Ståle Solbakken forklarer følgende om Bendtners stop i FCK.

- Vi har været meget tilfredse med Nicklas og det bidrag, han er kommet med til truppen, både i omklædningsrummet og ikke mindst på træningsbanen.

- Han har været en mønsterelev og hjulpet truppen og de unge spillere i hverdagen med sin erfaring som fodboldspiller og sit gode humør, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Nicklas Bendtner kan have spillet sin sidste fodboldkamp som professionel.

Til FCK's hjemmeside siger han, at han ikke ved, hvad fremtiden bringer, men at det er en mulighed, at der ikke længere står fodbold på menuen hver dag.

- Nu vil jeg tænke mig rigtigt godt om i forhold til min fremtid og mærke grundigt efter, om jeg skal forsøge et nyt eventyr i fodboldverdenen eller sige stop og tage hul på nogle nye eventyr i tilværelsen.

Nicklas Bendtner lægger ikke skjul på, at han gerne ville have haft mere tid i FCK-trøjen:

- Der er ingen tvivl om, at jeg havde en drøm om, at det skulle blive til mere spilletid og måske en længere aftale. Men jeg respekterer fuldt ud den beslutning, Ståle har truffet, og jeg fortryder på ingen måde, at jeg fik den her tid i FCK. Jeg er stolt over, at jeg fik spillet i FCK-trøjen og scoret et mål i Telia Parken, som var en af mine drømme som fodboldspiller. Jeg vil gerne takke alle i klubben og ikke mindst fansene for den behandling, jeg har fået i min tid i klubben, det har været rørende for mig, siger den nu tidligere superligaspiller.

/ritzau/