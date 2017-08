Nicolai Larsen forlader AaB

FODBOLD: Nicolai Larsens dage som AaB-målmand synes talte. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger er den 26-årige keeper meget tæt på at forlade superligaklubben i dette transfervindue.

AaB er allerede begyndt at sondere markedet efter en ny målmand, da man så blot vil stå tilbage med svenske Jacob Rinne på posten. Amerikanske Mike Lansing er nemlig rygskadet på ubestemt tid.

Ifølge EB.dk bliver det FC Nordsjælland, der henter Nicolai Larsen i AaB. Hos Alka Superligaens tophold skal han i så fald konkurrere med islændingen Runar Alex Runarsson om spilletiden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sportsdirektør Allan Gaarde.

Nicolai Larsen kom til AaB fra Lyngby i sommeren 2010, og han har siden spillet 203 superligakampe for aalborgenserne.

Det seneste års tid har keeperen givet udtryk for et ønske om at prøve sig selv af i udlandet. Men det ser altså ud til, at Farum bliver næste destination.