Nicolaj Thomsen smutter fra nedrykkede Sønderjyske

Sønderjyskes fodboldhold får ikke hjælp af profilen Nicolaj Thomsen i kampen for at vende tilbage til Superligaen.

Nedrykkerklubben oplyser torsdag på sin hjemmeside, at den tidligere AaB- og FCK-spiller har valgt at gøre brug af en klausul i sin kontrakt, som tillader ham at ophæve kontrakten i tilfælde af nedrykning til 1. division.

Det ærgrer Sønderjyskes sportschef, Esben Hansen, som dog ikke bærer nag.

- Vi havde naturligvis gerne set, at Nicolaj Thomsen var fortsat i den lyseblå trøje, for han har gjort et godt indtryk i klubben både på og uden for banen, siger Hansen til klubbens hjemmeside.

- Omvendt var det også en præmis for aftalen i vinter, at han kunne forlade os, hvis vi rykkede ned, og derfor stopper samarbejdet i fuld overensstemmelse og med gensidig respekt.

Ud over klubberne i Danmark har 29-årige Thomsen spillet for franske Nantes og norske Vålerenga.

Sønderjyske hentede ham i den norske klub i januar i forsøget på at styrke truppen i kampen for overlevelse i Superligaen.

- Jeg kom til Sønderjyske med troen på, at jeg kunne være med til at vende skuden og sikre overlevelse, siger han til Sønderjyskes hjemmeside.

- Det var også den aftale, jeg indgik med Esben Hansen og Henrik Hansen (cheftræner, red.). Det gik desværre ikke, som jeg havde håbet, og det er jeg både skuffet over og ked af.

Han scorede et enkelt mål i de 16 kampe, han nåede for klubben. Han står noteret for en enkelt A-landskamp for Danmark tilbage i 2014.

