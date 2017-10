Niklas Landin strålede i klar sejr

Torsdag aften vandt de olympiske mestre sikkert med 24-19 over Norge foran 4424 tilskuere i Brøndby Hallen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen kunne særligt være tilfreds med det danske forsvar samt målmand Niklas Landin, som viste verdensklasse i opgøret.

Nikolaj Jacobsen er dog næppe blevet meget klogere på, hvad han stiller op med højre back-positionen, efter Kasper Søndergaard i søndags annoncerede sit landsholdsstop.

GOG’s Niclas Kirkeløkke er en oplagt EM-spiller på pladsen, men skulderproblemer holder ham ude af Golden League.

Derfor startede TTH Holstebros Peter Balling som højre back, men han skød mest med løst krudt. Også Aalborgs Martin Larsen fik chancen på højre back, men heller ikke han satte noget stort aftryk.

I begyndelsen af kampen var det begge hold, som havde svært ved at få angrebsspillet og afslutningerne til at fungere, og stillingen var 6-6 efter 21 minutter.

Det beskedne antal mål skulle også ses i lyset af storspil fra målvogterne Niklas Landin og Torbjørn Bergerud samt to stærke forsvar.

Hos danskerne var det særligt Henrik Møllgaard og Rene Toft Hansen, som med flere parader pillede glansen af nordmændene, hvis største stjerne, PSG-spilleren Sander Sagosen, havde det svært.

I slutfasen af første halvleg havde danskerne mere held med at passere Bergerud, og ved pausen var Danmark foran 12-9.

Mikkel Hansen blev inden kampen kåret som årets spiller på herrelandsholdet, og i første halvleg var han Danmarks mest træfsikre mand med tre scoringer. Undervejs fik PSG-stjernen flere hvil på bænken.

På måltavlen blev danskerne hele tiden ved med at holde en komfortabel afstand. Midtvejs i anden halvleg var stillingen 18-15 i dansk favør.

I det danske angrebsspil spillede Mads Mensah Larsen overbevisende, efter han overtog taktstokken fra OL-helten Morten Olsen, der havde indledt kampen som playmaker.

Spænding kom der aldrig, for trods lidt dansk sløseri i angrebet, sørgede Niklas Landin hele tiden for, at nordmændene ikke fik en tro på at kunne komme tilbage i opgøret.

Før Danmarks kamp bankede de franske verdensmestre Polen med 29-15. Lørdag møder Danmark polakkerne i Aarhus, mens det søndag gælder Frankrig i Herning.

/ritzau/