Nordjysk stjerne får grønt lys til at spille VM

WINNPEG:Det danske ishockeylandshold kan se frem til at få Nikolaj Ehlers med til VM, efter at NHL-klubben Winnipeg Jets har godkendt danskerens deltagelse.

Det bekræfter aalborgenseren søndag over for TV 2 Sport. Han er meget positiv i forhold til at hjælpe Danmark ved VM.

- Planen er, at jeg kommer og spiller VM. Klubben har givet mig grønt lys, medmindre der sker et eller andet før VM.

- I sidste ende er det mig selv, der skal vurdere det, så jeg skal opdatere klubben de næste par uger. Derfor ved jeg ikke endnu, hvor meget jeg kommer til at spille før VM, siger Nikolaj Ehlers til TV 2 Sport.

Danmarks landstræner er far til Nikolaj Ehlers og hedder Heinz Ehlers, og det er endnu en gulerod for NHL-stjernen, der regner med at slutte sig til landsholdet på tirsdag.

Heinz Ehlers står i spidsen for Danmark for sidste gang ved den kommende VM-slutrunde.

Danmark skal efter planen spille to testkampe inden VM. Den næste er mod Letland på torsdag i Aalborg. Derefter venter en testkamp fem dage senere hjemme mod Slovenien.

Det er de kampe, som Nikolaj Ehlers endnu ikke ved, om han skal spille eller ej.

Det danske hold åbner VM 13. maj i finske Tampere med gruppekampen mod Ungarn. Ud over Finland er Letland også vært for VM.

/ritzau/